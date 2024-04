ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ – Επετειακός Διάπλους 2024

"10 χρόνια η καρδιά μας χτυπάει στα νησιά"! Mε αυτό το συναίσθημα, η +πλευση συμπληρώνει 10 χρόνια προσφοράς στα ελληνικά ακριτικά νησιά και βάζουμε πλώρη για τον Επετειακό 10ο Διάπλου μας, σε οκτώ μικρά και απομονωμένα νησιά από την Πέμπτη 18 Απριλίου ως και την Κυριακή 28 Απριλίου 2024.

Με τον ίδιο ενθουσιασμό σαν να είναι η πρώτη μας αποστολή, αλλά και την πολύτιμη εμπειρία των προηγούμενων ετών, 100 εθελοντές, με 13 φουσκωτά σκάφη, θα επισκεφτούμε διαδοχικά Ηρακλειά, Σίκινο, Χάλκη, Τήλο, Νίσυρο, Ψέριμο, Τέλενδο και Δονούσα για να προσφέρουμε δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες, πολιτιστικές δράσεις και έργα υποδομής.

Βασικός στόχος της αποστολής, με την έγκριση της 2ης ΔΥΠΕ και τη συνεργασία των τοπικών ιατρικών συλλόγων και του ΠΙΣ, είναι η προσφορά δωρεάν εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων και συναφών υπηρεσιών υγείας σε πάνω από 20 ειδικότητες και πεδία, όπως ενδεικτικά οι εξής:

Αγγειοχειρουργική

Αιματολογικές / Βιοχημικές Εξετάσεις

Ακτινολογία - υπέρηχοι

Αναισθησιολογία

Γενική Ιατρική- Παθολογία

Γενική Χειρουργική

Γυναικολογία

Δερματολογία - Αισθητική

Διατροφολογία

Ενδοκρινολογία

Καρδιολογία

Μαστολογία

Νευροχειρουργική

Οδοντιατρική – Οδοντοτεχνική - Ορθοδοντική

Ορθοπεδική - Φυσιοθεραπεία

Οφθαλμολογία – Παιδοοφθαλμολογία

Παιδιατρική

Ψυχιατρική - Ψυχολογία

ΩΡΛ - Ακοολογία

Με την ουσιαστική στήριξη για ακόμα μια χρονιά των ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και Biotrans, γίνεται εφικτή η ασφαλής λήψη δειγμάτων αίματος από τους ακρίτες και μεταφορά τους για ανάλυση σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Παράλληλα, θα λάβουν χώρα έλεγχοι ακοής αλλά και δωρεάν προσφορά ακουστικών βαρηκοΐας με την υποστήριξη της εταιρείας Στάμου Ακουστικά Βαρηκοΐας, ενώ τον οφθαλμολογικό έλεγχο και προσφορά γυαλιών οράσεων υποστηρίζει η εταιρεία Βαϊράμογλου Α.Β.Ε.Ε.. Θα πραγματοποιήσουμε διαγνωστικές εξετάσεις με φορητούς αναλυτές από τη Menarini Diagnostics και με υπερήχους από τη GE Healthcare.

Στην αποστολή μας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ενιαίας Υγείας, σταθερή συμμετοχή έχει η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (Ε.Δ.Κ.Ε.), προκειμένου οι εθελοντές της να προσφέρουν κτηνιατρική βοήθεια, περίθαλψη και στείρωση σε αδέσποτα, αλλά και οικόσιτα ζώα των νησιών (one health). Ακόμα, για ακόμα μια χρονιά, θα μεταφέρουμε το μήνυμα του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» για την εθελοντική δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 ετών προσφοράς, στη Σίκινο θα ταξιδέψουν μαζί μας ο Ολυμπιονίκης Σπ. Γιαννιώτης και η αθλήτρια Ολυμπιακών Αγώνων Α. Ντρισμπιώτη, καθώς και ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής Δ. Διαμαντίδης που θα μιλήσουν στα παιδιά και τους νέους για τον αθλητισμό και το ευ αγωνίζεσθαι. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί συναυλία της ΜΟΝΙΚΑ στην Επισκοπή, ένα μνημείο που τιμήθηκε με το Βραβείο Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς/Βραβείο Europa Nostra 2022. O Δήμος Σικίνου θα μας τιμήσει σε ειδική εκδήλωση με κυκλαδίτικα όργανα και χορό.

‘Όσον αφορά τις υπόλοιπες πολιτιστικές και ενημερωτικές δράσεις, για τα παιδιά και τους εφήβους των νησιών, θα πραγματοποιήσουμε:

σεμινάρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για εφήβους,

εκπαιδευτικά προγράμματα ρομποτικής και STEAM για παιδιά,

βιβλιοπαρουσίαση και εκπαιδευτικό παιχνίδι για το βιβλίο "Τρώγεται η ενσυναίσθηση;" με την υποστήριξη των Εκδόσεων Διόπτρα ,

, εργαστήρι παραμυθιού,

εργαστήρι πλαστελίνης,

παραστάσεις θεάτρου σκιών.

Για τους ενήλικες,

θα υλοποιηθεί το εργαστήρι αυτοφροντίδας «Μαθαίνοντας να φροντίζουμε τον εαυτό μας, του προσφέρουμε εμείς την αγάπη που του αξίζει!» με την υποστήριξη του P harmacy295 ,

, ενημέρωση για την υπογεννητικότητα (από την HOPEGENESIS ),

), ομιλία για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού,

συζήτηση για τη σωστή διατροφή των παιδιών.

Η +πλευση μετουσιώνει το σύνολο των χορηγιών που λαμβάνει σε έργα κοινής ωφέλειας και βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας στα νησιά, με τους εθελοντές της να επωμίζονται όλα τα έξοδα που αφορούν τους ίδιους και τη λειτουργία της ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό, θα εγκαινιαστούν τα παρακάτω έργα υποδομής, που υλοποιούνται χάρη στη σημαντική συμβολή χορηγών:

Κατασκευή πολυγηπέδου 5x5 στη Χάλκη ( Kaizen Foundation )

) Ανακαίνιση της παιδικής χαράς στην Ηρακλειά ( Εις Μνήμην Τέτας Συρίγου ), του πρώτου έργου της +πλευσης το 2014!

), του πρώτου έργου της +πλευσης το 2014! Ανακατασκευή της πλωτής εξέδρας στο λιμάνι της Σικίνου ( Mylaki Shipping Agency )

) Δημιουργία πέτρινου στεγάστρου στη Μερσίνη της Δονούσας ( Pharmathen )

) Παροχή ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού στα αγροτικά ιατρεία ( Premia Properties )

) Εξοπλισμός χώρων κοινής ωφέλειας και δημοτικών κτηρίων ( ιδιώτες δωρητές- μέλη +πλευσης)

Δωρεά πολυοργάνου γυμναστικής και ειδών γυμναστικής στο δημοτικό γυμναστήριο Σικίνου

Στόχος των έργων αυτών είναι να αναβαθμίσουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και να εξυπηρετούν τους ίδιους, αλλά και τους επισκέπτες των νησιών.

Επιπλέον, η +πλευση έχει προχωρήσει σε δωρεά εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, βιβλίων, παιχνιδιών και αναλωσίμων, αλλά και αθλητικού υλικού, προκειμένου να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές υποδομές όλων των βαθμίδων των σχολείων των νησιών που θα επισκεφτεί, ωφελώντας και βελτιώνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία για 300 συνολικά παιδιά. Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια στάθηκαν φέτος οι Πλαίσιο, ΙΚΕΑ, Beter, Okto, Alpha Bank, Σχολή Μωραΐτη, Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Λιναρδάτου, Enarxis Dynamic Media, Παιχνίδια Δεσύλλας, Northstandard, Giovas Group of Brands, Just Toys, Alouette.

Ο Επετειακός Διάπλους πραγματοποιείται με τη βοήθεια και την προσφορά σημαντικών «συμμάχων»: Pyletech Development, Xclusiv Shipbrokers, Τράπεζα Πειραιώς, TEVA Pharmaceutical Hellas AE, HELLENiQ ENERGY, V Group, DEXTER NAVIGATION LTD, Propeller Club of the United States -Port of Piraeus, Smirdex, Sea World Management and Trading Inc., Avin, Wista Hellas, Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία, PEBRO - ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε, Coca-Cola 3 Τρία Έψιλον, Pharmacy295, Pharmaservice, Vitsaropoulos, Α.Ε. Δαμκαλιδης, Perga, Three Bro Ltd, Deliadis S.A., LALU Comms & Designs, Value Marketing και Olympic Marine.

Η +πλευση από το 2014 έως σήμερα, στις 21 αποστολές της σε 36 μικρά και ακριτικά νησιά της χώρας, έχει πραγματοποιήσει πάνω από 15.300 ιατρικές εξετάσεις σε σχεδόν 10.000 νησιώτες, ενώ έχει υλοποιήσει 40 έργα υποδομής, ωφελώντας πάνω από 19.000 κατοίκους.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το ταξίδι προσφοράς της +πλευσης, στα social media της ομάδας: