Συνατσάκη: «Δεν τα έχω με την Ντορέττα, δεν έφαγα κέρατο από τον Χατζηαγγελάκη, δεν έπαιρνα ουσίες»

Σε φήμες που είχαν ακουστεί για εκείνη απάντησε η Μαίρη Συνατσάκη μέσα από το κανάλι της στο YouTube και δεν δίστασε να αναφερθεί σε πολύ προσωπικά θέματα.

Μια από τις απαντήσεις που έδωσε είχε να κάνει με το αν έχει πάρει ποτέ ουσίες. «Δεν έχω καμία σχέση με ουσίες. Ήμουν πάντα πολύ τυπική, ήξερα ότι αυτό είναι κακό, άρα δεν κάνουμε το κακό. Βίζ**** στο Σούνιο; Αν εγώ έκανα ή εγώ τις παρήγγειλα; Τίποτα από τα δύο. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή. Δεν έχω πάει καν ιδιαίτερα στο Σούνιο. Με ιντριγκάρει να βρω την πηγή της φήμης» ξεκαθάρισε.

Για την σχέση της με τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη είπε: «Δεν έφαγα κέρατο από τον Σπύρο Χατζηαγγελάκη. Χωρίσαμε, γιατί είχαμε άλλες διαφωνίες χαρακτήρων. Δεν περνούσαμε καλά με τον ίδιο τρόπο. Πολύ καλύτερα τα βρήκαμε μετά. Τον έχω με πολύ θετικό συναίσθημα στην καρδιά μου».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον σύντροφό της Ίαν Στρατή. «Δεν έχω παντρευτεί με τον Ίαν Στρατή, ούτε έχουμε κάνει κάποιο συμβόλαιο. Ούτε έχει αφήσει κάποια γυναίκα έγκυο».

Για την φήμη που ήθελε να έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τον Νίκο Μουτσινά δήλωσε: «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τον Νίκο Μουτσινά. Κράτησε κανένα χρόνο. Ότι έχει υπογραφεί αυτό το σύμφωνο, έχει υπογραφεί. Μετά χωρίσαμε τα τσανάκια μας. Κινήθηκε αλλιώς η διαδικασία, δεν προχώρησε σε τίποτα άλλο. Ήταν μια τρέλα της στιγμής θα έλεγε κανείς! Έχω βίντεο από εκείνη την ημέρα. Έχω παντρευτεί με τον Μουτσινά αλλά όχι με τον Ίαν Στρατή».

«Είσαι κρυφή λεσβία, έχεις σχέση με την Ντορέττα Παπαδημητρίου» ήταν μια από τις ερωτήσεις που δέχθηκε η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία απάντησε: «Ρε παιδιά συγγνώμη, θα είχα τέτοια κοπελάρα δίπλα μου και θα την κρατούσα κρυφή; Δεν είναι παράλογο ένας άνθρωπος που έχει φορέσει μπλούζα “Legalize gay” πριν 12-15 χρόνια και μιλάω τόσο άνετα, εγώ τα δικά μου θα τα έκρυβα; «Τιμή μου και καμάρι μου. Ντορέττα I love you forever and ever. Είσαι η πραγματική μου αγάπη, αλλά όχι έτσι. Ούτε εγώ είμαι λεσβία, ούτε η Ντορέττα αλλά αν ήμασταν θα ήμασταν πολύ περήφανες μαζί. Δεν θα το κρατούσα κρυφό» εξήγησε.