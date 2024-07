Συνεχίζουν με επιτυχία στην Ευρώπη η Omoda και η Jaecoo

Στο Μιλάνο, οι ανερχόμενες μάρκες αυτοκινήτων Omoda & Jaecoo έκαναν εντυπωσιακή είσοδο σε μία ακόμη χώρα της ευρωπαϊκής αγοράς, παρουσιάζοντας την έναρξη υπηρεσιών “full-system” στην Ιταλία .

Με το βλέμμα στραμμένο στη δημιουργία ενός παγκόσμιου brand, οι εταιρίες από την Κίνα δεσμεύονται να ανατρέψουν τα δεδομένα στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, φέρνοντας την επανάσταση στην πράσινη και ευφυή μετακίνηση.



Στην παρουσίαση των εταιριών παρευρέθηκαν εξέχοντες αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Geng Xiewei, Εμπορικός Σύμβουλος του Γενικού Προξενείου της Κίνας στο Μιλάνο, και ο Sergio Gaddi, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Λομβαρδίας.

Οι Omoda & Jaecoo στοχεύουν στην ιταλική αγορά με δύο διαφορετικές φιλοσοφίες: Η πρώτη απευθύνεται στη νέα γενιά και η δεύτερη στοχεύει αυτούς, που αναζητούν το εκλεπτυσμένο στυλ.

Η Omoda πρωτοπορεί στα πράσινα, ευφυή οχήματα, είναι πρωτοπόρος στη νέα εποχή των αυτοκινήτων με έμφαση στην ευφυΐα και την ηλεκτροκίνηση, επεκτείνοντας συνεχώς τα όρια της πράσινης μετακίνησης. Στόχος της είναι να ανατρέψει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, προσφέροντας μοντέρνα οχήματα με προηγμένο σχεδιασμό και τεχνολογία του μέλλοντος στους νέους χρήστες.

To brand Jaecoo, από την άλλη πλευρά, παραμένει πιστό στην ιδέα "From Classic, Beyond Classic" και επιδιώκει να ξεπεράσει τα εμπόδια της παγκόσμιας αγοράς οχημάτων εκτός δρόμου με ένα ατρόμητο πνεύμα εξερεύνησης, οδηγώντας μια νέα τάση off-road με έναν εξαιρετικό και εκλεπτυσμένο στυλ. Η κυκλοφορία των δύο, θα δώσει αναμφισβήτητα νέα πνοή στην ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία και θα προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Στρατηγική Επέκτασης στην Ευρώπη

Η Ιταλία είναι μία από τις βασικές αγορές που στοχεύουν οι Omoda & Jaecoo στην Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή εκμεταλλεύεται την κομβική θέση της Ιταλίας στη Μεσόγειο, η οποία συνδέει τη Νότια με τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και με την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Το εκτεταμένο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και λιμανιών της χώρας, σε συνδυασμό με τη βιομηχανική της κληρονομιά, την καθιστούν ιδανικό κέντρο για την εφοδιαστική αλυσίδα και την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι Omoda & Jaecoo κατέγραψαν εκρηκτική αύξηση 54% στις πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, αποδεικνύοντας την ισχυρή απήχηση των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής τους για επέκταση στην Ευρώπη και της δέσμευσης τους στην καινοτομία και την ποιότητα.

Η επιτυχία αυτή ενισχύει την απόφασή τους να επενδύσουν περαιτέρω στην ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο να καταστούν ηγέτες στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον CEO των δύο εταιριών, Shawn Xu, η επιτυχία στην Ιταλία στηρίζεται στη συνεχή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και στη δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη. Στοχεύοντας σε περισσότερες από 60 αγορές έως το 2030, οι Omoda & Jaecoo ήδη συνεργάζονται με πάνω από 30 τοπικούς αντιπροσώπους στην Ιταλία, καλύπτοντας μεγάλες πόλεις όπως η Ρώμη και το Μιλάνο.

Ευρωπαϊκή Στρατηγική και Παγκόσμια Ανάπτυξη.



Οι εταιρίες έχουν μακροπρόθεσμο πλάνο για την Ευρώπη, συνδυάζοντας την καινοτομία με την προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες. Με το «Europe, For Europe» ως αρχή, επιδιώκουν να γίνουν ευρωπαϊκή επιχείρηση και όχι απλώς να πωλούν οχήματα. Έχουν ιδρύσει εργοστάσιο στην Ισπανία και προγραμματίζουν περαιτέρω επέκταση σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουγγαρία.

Κάθε φορά που εισέρχονται σε μια νέα αγορά, οι Omoda & Jaecoo διεξάγουν εκ των προτέρων σε βάθος έρευνα για τους τοπικούς χρήστες και προσαρμόζουν και καινοτομούν τις στρατηγικές τους αναλόγως. Αντιμετωπίζοντας την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία συγκεντρώνει τις πιο απαιτητικές γεύσεις παγκοσμίως και δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στις λεπτομέρειες, δεν προσφέρουν μόνο προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά και εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σύστημα πωλήσεων και υπηρεσιών, για να διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία του χρήστη.



Ταυτόχρονα, οι Omoda & Jaecoo διαθέτουν μια εδραιωμένη αλυσίδα εφοδιασμού σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιοχή. Οι αποθήκες ανταλλακτικών τους μπορούν να καλύψουν το 98% της ζήτησης για εξαρτήματα και να διασφαλίσουν την παράδοση εντός 24 εργάσιμων ωρών. Μέσω της ψηφιακής διαχείρισης, παρέχουν στους πελάτες ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες.