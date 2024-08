Συντριβή αεροπλάνου στη Βραζιλία: Ανασύρθηκαν και οι 62 σοροί - Ξεκίνησε η αναγνώριση από συγγενείς

Uma família venezuelana, junto com a cachorrinha, estava no avião que caiu em Vinhedo (SP), nesta sexta (9). Vídeo feito antes de irem ao aeroporto mostra menino brincando com a cadelinha.



➡ Assista à #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 #Edição20 pic.twitter.com/7T91HEYkep