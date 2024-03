ΣΥΡΙΖΑ: Το think tank Αθλητισμού - Οι πέντε σύμβουλοι και τα βιογραφικά τους

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ αθλητισμός σημαίνει πολιτισμός». Με αυτό το σύνθημα Διάνα Βουτυράκου και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος παρουσίασαν μέσα από τον λογαριασμό του Στέφανου Κασσελάκη στο Facebook το νέο think tank για τον αθλητισμό.

Οι πέντε σύμβουλοι και τα βιογραφικά τους

Θεοχάρης Ισπόγλου

Αναπληρωτής Καθηγητής με ειδίκευση στη Φυσιολογία της Άσκησης και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Leeds Beckett του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), σε ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα (Carnegie School of Sport) στον τομέα της αθλητικής επιστήμης στο ΗΒ.

Με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ολοκλήρωσε πρώτα μεταπτυχιακές σπουδές στη φυσική δραστηριότητα, άσκηση και υγεία πριν ολοκληρώσει το διδακτορικό του με τίτλο “Απόκτηση Δύναμης, Αλλαγές στη Σύνθεση της Σωματικής Σύστασης και Φυσιολογικών Μεταβλητών που σχετίζονται με Συμπληρώματα L-Λευκίνης ή β-υδροξύ-β-μεθυλβουτυρικού (HMB) κατά τη διάρκεια Προπόνησης Δύναμης” στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Με 20ετή διδακτική εμπειρία και συνεισφορά στην ανάπτυξη νέων μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και επιτυχημένη επίβλεψη και ολοκλήρωση σπουδών μεταπτυχιακών φοιτητών, και εννέα διδακτορικών φοιτητών, έχει συμβάλλει στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα.

Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στις επιδράσεις διατροφικών παρεμβάσεων, ειδικών διατροφικών και εργογόνων συμπληρωμάτων, σε συνδυασμό ή μη με άσκηση και φυσική δραστηριότητα, για τη βελτίωση της υγείας, της ποιότητας ζωής, και της απόδοσης σε αθλητές και μη αθλητές, αναπτύσσοντας πρακτικές λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων.

Η συνεισφορά του στην επιστημονική κοινότητα είναι αναγνωρισμένη μέσω συνεχών ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή περιοδικά όπως το Journal of Clinical Nutrition, εφημερίδες όπως οι Times, συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, επίσημες διαβουλεύσεις για την υγιή γήρανση στο ΗΒ, και ανάπτυξη συμπληρωμάτων κατά της γεροντικής σαρκοπενίας τα οποία παρουσίασε σε εκπομπή του BBC.

Γιώργος Καλούδης

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγο. Διετέλεσε επί πέντε έτη νομικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ και της Διαρκούς Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Βίας. Το έτος 2018 διετέλεσε νομικός σύμβουλος της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με για την Ολοκλήρωση του Πλαισίου Αντικειμενικής Αξιολόγησης των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής στις σχολές προπονητών που διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σε επιμορφωτικά σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση των Δημοσιογράφων - Συντακτών αθλητικού τύπου. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ». Το έτος 2019 προτάθηκε από την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην UNESCO ως υποψήφιος της Ελλάδας για τη στελέχωση της επιτροπής ειδικών νομικών επιστημόνων για την αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης της UNESCO για την καταπολέμηση του ντόπινγκ (International Convention against Doping in Sport: high-level panel of legal experts).

Ασκεί μάχιμη δικηγορία με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο τόσο σε επίπεδο ερασιτεχνικού όσο και σε επίπεδο επαγγελματικού αθλητισμού. Είναι νομικός σύμβουλος αθλητικών Ομοσπονδιών και Φορέων του Αθλητισμού.

Νίκος Λέων

Επι σειρά ετών διεθνής αθλητής της πάλης ( πρωταθλητής Ελλάδας επί σειρά ετών, ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας, έχει συμμετάσχει σε όλα τα επίπεδα Ευρωπαϊκό- Παγκόσμιο-Μεσογειακά πρωταθλήματα- Grand prix-Προολυμπιακά τουρνουά)

Former Competition manager της Διεθνής Ομοσπονδίας πάλης (United World Wrestling)

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του αθλητισμού ως Event manager και ως International department manager στην Ελληνική ομοσπονδία πάλης.

Έχει σπουδές στο αθλητικό δίκαιο και στο marketing στον αθλητισμό ενώ οι βασικές του σπουδές είναι στον τομέα της Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών.

Παναγιώτης Πανούτσος Ταλκόβσκι

Eίναι εξειδικευμένος επιστήμονας Αθλητικής Ακεραιότητας και ιδρυτής/διευθυντής της EAGLE Sports Integrity Services. Με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πρόγραμμα Sports Ethics and Integrity (MAiSI.) Έχει εργαστεί στα World Athletics, στον Economist Group και στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν) ως υπεύθυνος εκπαίδευσης.

Αιμίλιος Σαμπάνης

Eίναι διοικητικό στέλεχος στο χώρο του αθλητισμού και υποψήφιος διδάκτωρ στο πεδίο της διοίκησης αθλητισμού με ερευνητικό ενδιαφέρον στην άυλη κληρονομιά μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Είναι πιστοποιημένος Project Manager (PMP) από το Project Management Institute και έχει συνεργαστεί με διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς (International Olympic Committee, International Paralympic Committee, World Olympians Association) και με διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες (FIBA, BWF). Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με Οργανωτικές Επιτροπές Ολυμπιακών/ Παραολυμπιακών Αγώνων (PyeongChang 2018, Tokyo 2020, Beijing 2022, Paris 2024), καθώς και Παναμερικανικών Αγώνων Lima (2019). Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως υπεύθυνος ακαδημιών και προπονητής καλαθοσφαίρισης σε αθλητικά σωματεία και ως ωρομίσθιος καθηγητής φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.