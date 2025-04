Τα Taco Bell έρχονται στην Ελλάδα: Πότε ανοίγει το πρώτο της εστιατόριο στην Αθήνα

Ανοίγει στην Αθήνα μέσα στο καλοκαίρι το πρώτο εστιατόριο της αλυσίδας μεξικανικής κουζίνας Taco Bell.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, οι λάτρεις του street food θα ανακαλύψουν νέες αγαπημένες επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και το διάσημο Crunchy Taco που αποτελεί κλασική συνταγή Taco Bell και αναπόσπαστο προϊόν του μενού από τότε που ο Glen Bell άνοιξε το πρώτο εστιατόριο το 1962. Το Crunchy Taco έχει τραγανό κέλυφος taco από καλαμπόκι, πρωτεΐνη της επιλογής σας, φρέσκο μαρούλι, και τριμμένο τυρί τσένταρ.



Το μενού περιλαμβάνει burritos, quesadillas και crispy nachos, καθώς και το εμβληματικό Crunchwrap Supreme. Κάθε γεύμα φτιάχνεται κατά παραγγελία, χρησιμοποιώντας φρέσκα συστατικά.

«Στα Taco Bell, είμαστε παγκοσμίως γνωστοί για τις τολμηρές γεύσεις και τις μοναδικές εμπειρίες απόλαυσης που παρέχουμε στα εστιατόριά μας», δήλωσε ο Chet Patel, Chief Marketing Officer της Taco Bell UK & Europe. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το TACO BELL στην Ελλάδα και ανυπομονούμε να συνδεθούμε με τους Έλληνες λάτρεις του street food».

Υπό την ομπρέλα της KFC

Τα Taco Bell λειτουργούν πάνω από 8.500 εστιατόρια παγκοσμίως, με τις λεπτομέρειες για την τοποθεσία του πρώτου καταστήματος στην Αθήνα να ανακοινώνονται σύντομα.

Το brand φέρνει στην Ελλάδα η Food Plus ΑΕΒΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1989 ως franchisee της YUM! Brands Inc., με αντικείμενο την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, του σήματος Pizza Hut. Το 1997 και μετά από 8 χρόνια λειτουργίας της Pizza Hut, ανέλαβε παράλληλα και την ανάπτυξη των εστιατορίων KFC στην Ελλάδα. Σήμερα, η Food Plus, λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα δίκτυο 21 – συνολικά- ιδιόκτητων εστιατορίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα υπό το σήμα KFC, απασχολώντας συνολικά περισσότερα από 650 άτομα.



Για τη στελέχωση των εστιατορίων Taco Bell αναζητούνται υπεύθυνοι βάρδιας και προσωπικό κουζίνας, με την εταιρεία να δέχεται βιογραφικά στο career@taco-bell.gr.