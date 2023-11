Ταξιαρχία Γκιβάτι: Οι «Κόκκινες Αλεπούδες» που έχουν προηγούμενα με τη Χαμάς

Πριν από μερικές ημέρες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Μπένι Γκάντζ, ανέφερε - σύμφωνα με πληροφορίες - πως δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του βλέποντας τους άνδρες της ταξιαρχίας «Γκιβάτι» να πέφτουν νεκροί στο πεδίο της μάχης.

Ποια είναι όμως η Ταξιαρχία που μπήκε πρώτη στη Λωρίδα στις 26 Οκτωβρίου, έχει εισχωρήσει βαθιά στο έδαφος της Γάζας, κυνηγά τη Χαμάς και μετρά τις περισσότερες απώλειες από κάθε άλλον σχηματισμό του ισραηλινού στρατού;

