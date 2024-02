THE KOMPANY: Νικήτρια στα Influencer Marketing Awards για 3η φορά

Η THE KOMPANY εταιρία στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, ξεχώρισε για 3η φορά στoν θεσμό των Influencer Marketing Awards, πρoσθέτoντας ακόμη μια σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της. Στη φετινή απονομή που έλαβε χώρα την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, η THE KOMPANY έλαβε το bronze award στην κατηγορία “Most effective collaboration or partnership”, αποδεικνύοντας γι’ ακόμη μια φορά το high expertise της στο influencer marketing.

Η βράβευση αφορά στην ιδιαίτερα επιδραστική καμπάνια influencer marketing με ισχυρό επικοινωνιακό αποτύπωμα, που η εταιρία ανέπτυξε για το δανέζικο luxury beauty brand ALÛSTRE, σε συνεργασία με την επιτυχημένη σχεδιάστρια και δημοφιλή influencer Βάσια Κωσταρά. Η καμπάνια αυτή αποτελεί μέρος της 360 μοιρών στρατηγικής επικοινωνίας που έχει αναλάβει η THE KOMPANY, με στόχο την ανάδειξη του brand ALÛSTRE και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του στην ελληνική αγορά. Η διάκριση της εταιρίας βασίστηκε σε κριτήρια όπως η στρατηγική, η δημιουργική προσέγγιση και η αποτελεσματικότητα βάσει μετρήσιμων KPIs.

Ο Founder & CEO της The Kompany, Kώστας Τσολάκης, δήλωσε σχετικά: «Τo expertise μας στο influencer marketing έγκειται στη στρατηγική επιλογή κάθε influencer για τις καμπάνιες που υλοποιούμε, ώστε να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και να προσδίδει αξία για τους συνεργάτες μας. Η διάκριση αυτή δεν είναι ακόμη ένα βραβείο, είναι μια ουσιαστική αναγνώριση και σημαντική επιβράβευση για τη σκληρή δουλειά, την ομαδική προσπάθεια, το πάθος και την αφοσίωση σε ό,τι κάνουμε».



Λίγα Λόγια για την ΤΗΕ ΚΟΜPANY

Η The Kompany είναι μια εταιρεία Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, που προσφέρει υπηρεσίες corporate & brand communication, με μια ολιστική προσέγγιση προσαρμοσμένη πάντα στο DNA των οργανισμών που αναλαμβάνει, αλλά και στην εκάστοτε ανάγκη που καλείται να εξυπηρετήσει, αξιολογώντας και αξιοποιώντας τάσεις της εποχής.

Η ομάδα της αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και συμβούλους επικοινωνίας με πολυετή εμπειρία, που σχεδιάζουν την στρατηγική εταιρικής επικοινωνίας και την υλοποιούν οργανωμένα και μεθοδικά μέσα από στοχευμένες για τον κάθε οργανισμό ενέργειες με 360ο χαρακτήρα και σύγχρονο αποτύπωμα.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχει είναι: Στρατηγική Επικοινωνίας | Γραφείο Τύπου & Media Relations | Στρατηγική SOME | 360ο Εταιρική & Brand επικοινωνία | Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης | Crisis Management | Event Management | Influencers Marketing