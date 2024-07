Θεόδωρος Καλοτίνης: Ο «μάγος» των niche perfumes έφτιαξε άρωμα για τον Κάρολο και την Καμίλα

*Συνέντευξη της Φωτεινής Λασπά

Τα αρώματα του Θεόδωρου Καλοτίνη – του πρώτου δημιουργού χειροποίητων αρωμάτων στην χώρα μας- μυρίζουν Ελλάδα και το πάθος του γι’ αυτό που κάνει ήταν αυτό που τον «καταδίκασε» στην επιτυχία, που ήταν μονόδρομος για εκείνον σχεδόν από τα πρώτα του βήματα.

Όνειρα, προσπάθειες, ματαιώσεις, επιτυχίες, αναγνώριση, αναζήτηση έμπνευσης και πολλές πολλές, αμέτρητες ώρες δοκιμών τον οδήγησαν στην κορυφή… στην κυριολεξία, αφού κατάφερε να δημιουργήσει άρωμα για τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα, να έρθει σε επαφή μαζί τους και να τους ενθουσιάσει με τις δημιουργίες του.

Η γνωριμία με τον βασιλιά Κάρολο και την βασίλισσα Καμίλα

«Όλα άρχισαν όταν μου έγινε τιμητική πρόταση από την βρετανική πρεσβεία να παρουσιάσω τα αρώματα μου στο βασιλικό ζεύγος, τότε που είχαν επισκεφθεί την Κρήτη το 2018. Εγώ όμως είχα και μια άλλη ιδέα… να δημιουργήσω και τα προσωπικά τους αρώματα. Μετέφερα την ιδέα μου στην ομάδα τους και το βασιλικό ζεύγος δέχτηκε αυτή την πρόταση με μεγάλη χαρά κι έτσι άρχισε το ωραιότερο «παραμύθι» της ζωής μου, και το ονομάζω παραμύθι διότι ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει συμβεί, νιώθω ότι είναι μια ιστορία βγαλμένη από ένα παραμύθι» εξηγεί.

«Ξέρεις, το να έρχεσαι σε επαφή με τον βασιλιά της Αγγλίας, να σου λέει τόσο όμορφα λόγια για τη δουλειά σου και να δοκιμάζει τα αρώματα, σε κάνει να νιώθεις ότι κάτι κάνεις αρκετά καλά. Ήταν μια σημαντική επιβεβαίωση για τη δουλειά μου μιας κι εκείνος έχει δοκιμάσει τα ακριβότερα αρώματα στον κόσμο» συμπληρώνει.

φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο του Θεόδωρου Καλοτίνη

Αυτό που δεν θα ξεχάσει ποτέ; Την στιγμή που πήρε στα χέρια του γράμμα από τον βασιλιά Κάρολο. «Δεν θα ξεχάσω τα δάκρυα χαράς. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς ένιωσα… ειλικρινά, τέτοια χαρά την εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα δημιούργησα ξανά πρόσφατα άρωμα για τον βασιλιά και την σύζυγο του και καθώς υπάρχει η απόσταση μεταξύ μας, ανταλλάξαμε γράμματα. Το πιο πρόσφατο γράμμα που έχω από εκείνον είναι βαθιά συγκινητικό και επειδή είναι εμπιστευτικό, το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι η τελευταία δημιουργία μου για εκείνον και γενικά τα αρώματα μου, μου είπε ότι του θυμίζουν τις Ελληνικές του ρίζες».

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…

Η πιο έντονη ανάμνηση από τα παιδικά χρόνια του Θεόδωρου Καλοτίνη είναι οι μυρωδιές από την κουζίνα της Σμυρνιάς γιαγιάς του, αφού ήταν ο άνθρωπος που τον μύησε στις μυρωδιές».

« Τα Σαββατοκύριακα αγαπημένο μας παιχνίδι ήταν να μου δένει τα μάτια και να φέρνει στη μύτη μου βότανα και μπαχαρικά για να τα αναγνωρίζω. Επίσης ήταν τρομερή μαγείρισσα… είχε ταλέντο στη δημιουργία γλυκών. Ακόμα θυμάμαι τον κήπο της γιατί φρόντιζε τα λουλούδια σαν παιδιά της. Τους μιλούσε... Αυτές οι μνήμες είναι και θα είναι για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μου» περιγράφει συγκινημένος και θυμάται ότι όλες τις αγωνίες που είχε ως παιδί, τις είχε μοιραστεί με μια λεμονιά στην γειτονιά του -στο Ηράκλειο της Κρήτης- που είχε αξέχαστη γλυκιά ευωδία.

Όταν τον ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, έλεγε μουσικός, όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια γι’ αυτόν. Και κάπως έτσι το 2011 διανύοντας μια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση νιώθει την ανάγκη να δημιουργήσει το προσωπικό του άρωμα, καθώς στις μυρωδιές έβρισκε πάντα την ψυχική ηρεμία.

Η δημιουργία των πρώτων αρωμάτων και το μυστικό της επιτυχίας

Το 2012 δημιουργεί το πρώτο του άρωμα και το 2014 κυκλοφορεί επίσημα τα 4 πρώτα αρώματά του και ανακοινώνει το brand που φέρει το όνομά του. Musky Rose, Velvet Chocolate, Mentor, Gardenia, Crème brûlée και Pear Gelato είναι μερικά μόνο από τα ονόματα των εκλεπτυσμένων αρωμάτων του, που τα αποκαλεί «παιδιά» του και που μπορεί κανείς να τα βρει στο site του αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Αυτό που κάνει τα αρώματα να ξεχωρίζουν και την φήμη τους να έχει επεκταθεί εκτός συνόρων, καθώς λάτρεις της υψηλής αρωματοποιίας από όλον τον πλανήτη τα επιλέγουν; «Το ότι φτιάχνονται από τα πιο εκλεκτά συστατικά, στο χέρι ένα προς ένα στην κυριολεξία και το ότι είναι ρεαλιστικά. Δηλαδή αυτό διαβάζεις στην ετικέτα, αυτό θα μυρίσεις και στο άρωμα» τονίζει ο αρωματοποιός.

Κλείνοντας την συνέντευξη, τον ρωτάω για το πιο τρελό επαγγελματικό όνειρο. «Το μόνο που επιθυμώ και θα συνεχίσω να παλεύω με το ίδιο μεράκι γι’ αυτό, είναι να δημιουργώ αρώματα που κάνουν τους ανθρώπους περισσότερο ευτυχισμένους. The sky is the limit» μου εξομολογείται.