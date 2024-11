🔴⚪️ 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐥𝐚𝐦𝐩𝐨𝐬 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐨𝐮𝐥𝐚𝐬 🦁



📅 17 ετών, 5 μηνών και 11 ημερών



Ο νεότερος σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος! / Olympiacos' youngest scorer in the history of the Greek Championship! pic.twitter.com/23sKfoFTLo