Το brand Ramada by Wyndham επεκτείνει την παρουσία του στην Τουρκία

Η Wyndham Hotels & Resorts, η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο με περίπου 9.200 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 95 χώρες, ανακοινώνει το άνοιγμα του Ramada by Wyndham Dalaman.

Σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο του Νταλαμάν, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της περιοχής, το ξενοδοχείο προσφέρει ασυναγώνιστη ευκολία πρόσβασης στους ταξιδιώτες. Με τις σύγχρονες ανέσεις του, τον κομψό σχεδιασμό και τη μικρή απόσταση από βασικά αξιοθέατα, το Ramada by Wyndham Dalaman αποτελεί την ιδανική βάση, τόσο για επαγγελματίες, όσο και για ταξιδιώτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν την γραφική ομορφιά και τον ζωντανό πολιτισμό του προορισμού.

Το ξενοδοχείο, που ανήκει και λειτουργεί από την Dalaman Airport Palace Turizm, αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη, σε μια σειρά σημαντικών εγκαινίων της Wyndham στη Μούγλα και κατά μήκος της Τουρκικής Ριβιέρας. Η στρατηγική του τοποθεσία κοντά σε ένα μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο, προσφέρει εύκολη πρόσβαση, τόσο στους διεθνείς, όσο και στους εγχώριους ταξιδιώτες. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του ξενοδοχείου, οι παγκόσμιας κλάσης ανέσεις του και η εναρμόνισή του με την αξιόπιστη, διεθνή παρουσία της Wyndham, ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητά του. Επίσης, το νέο άνοιγμα ενισχύει τη δέσμευση της Wyndham για ανάπτυξη στην Τουρκία, στην οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή ξενοδοχειακή εταιρεία, ως προς τον αριθμό ιδιοκτησιών, με περίπου 120 εν λειτουργία ξενοδοχεία, συνεισφέροντας στον αναπτυσσόμενο τομέα τουρισμού και φιλοξενίας της χώρας.

Σχετικά, ο κ. Πάνος Λούπασης, Market Managing Director για την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Wyndham Hotels and Resorts, ανέφερε τα εξής: «Το brand Ramada by Wyndham παραμένει ένα σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου μας, λόγω της παγκόσμιας απήχησης, της εξαιρετικής εξυπηρέτησης και της δέσμευσης για τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών για τους επισκέπτες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίγουμε το πρώτο μας κατάλυμα στο Νταλαμάν, το οποίο προσφέρει προσεγμένο σχεδιασμό και κορυφαίες ανέσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών. Καθώς η ζήτηση για ποιοτικά και προσιτά καταλύματα συνεχίζει να αυξάνεται, επεκτείνουμε την παρουσία μας σε διάφορα τμήματα για να κάνουμε τα ταξίδια σε ξενοδοχεία εφικτά για κάθε είδους επισκέπτη. Η Τουρκική Ριβιέρα είναι μια βασική αγορά για εμάς και η εξακολουθητική ανάπτυξή μας αντανακλά τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους ιδιοκτήτες και να προσφέρουμε αξία τόσο στους επισκέπτες, όσο και στους συνεργάτες μας».

Από την πλευρά του, ο κ. Μεχμέτ Ταν, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Dalaman Airport Palace Turizm, ανέφερε τα εξής: «Με εύκολη πρόσβαση σε όμορφες παραλίες, αξιοθέατα που πρέπει να δει κανείς και θαύματα της φύσης, το Νταλαμάν προσφέρει στους ταξιδιώτες αμέτρητες ευκαιρίες για χαλάρωση και εξερεύνηση. Με την κλίμακα και την παγκόσμια εμπειρία της Wyndham, μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο προορισμό. Σε συνεργασία με τη Wyndham, αξιοποιούμε το δυναμικό της πόλης με τρόπο που δημιουργεί αξία για τους επισκέπτες και υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη και τον τουρισμό στο Νταλαμάν».

Διεύρυνση της παρουσίας στην Τουρκία με πρόσφατα εγκαίνια

Το νεόκτιστο ξενοδοχείο των 137 δωματίων, καλωσορίζει τους επισκέπτες του με πληθώρα ανέσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο εστιατορίων, υπηρεσία δωματίου η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς και εξωτερικές πισίνες, φιλικές προς τις οικογένειες. Επίσης, το Ramada by Wyndham Dalaman προσφέρει υψηλής ποιότητας κέντρο ευεξίας, σπα, γυμναστήριο και χαμάμ με σάουνες και ατμόλουτρο.

Περαιτέρω, το Ramada by Wyndham Dalaman προσφέρει στους διοργανωτές εκδηλώσεων έναν χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια έως 200 ατόμων ή δεξιώσεις 100 καλεσμένων, ενώ προσφέρεται και για εταιρικές εκδηλώσεις, γάμους και άλλους εορτασμούς.

Το νέο Ramada by Wyndham Dalaman εντάσσεται στις πρόσφατες προσθήκες ξενοδοχείων στη δημοφιλή περιοχή Μούγλα της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των Ramada by Wyndham Fethiye Ölüdeniz και Wyndham Datça Perili Bay.Η εν λόγω επέκταση αντικατοπτρίζει τη στρατηγική εστίαση της Wyndham στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για ποιοτικά καταλύματα σε βασικούς προορισμούς της Τουρκίας. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει πλέον 11 brands σε όλη τη χώρα, με την έναρξη του Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı τον Ιούνιο, το οποίο σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του brand Dolce by Wyndham στην Τουρκία. Η ανάπτυξη αυτή, ευθυγραμμίζεται με το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για ποικιλία και αναβαθμισμένες επιλογές διαμονής, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Wyndham να επεκτείνει την παρουσία της σε αγορές με υψηλή ζήτηση.

Τα ξενοδοχεία Ramada σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στο Wyndham Rewards®, το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης της Wyndham με πάνω από 60.000 ξενοδοχεία, θέρετρα και ενοικιαζόμενα καταλύματα παγκοσμίως. Με περίπου 110 εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη παγκοσμίως, το Wyndham Rewards είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης ξενοδοχείων, μέσω του οποίου τα μέλη κερδίζουν εγγυημένα 1.000 πόντους με κάθε επιλέξιμη διαμονή. Περισσότερες πληροφορίες στο wyndhamhotels.com.