Το EURO2024 θα ζήσει… καινοτόμες στιγμές με αυτή τη μπάλα

Λίγες μέρες μας χωρίζουν από την έναρξη του EURO2024, το οποίο θα διεξαχθεί στην Γερμανία, από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου. Ωστόσο, για τον φετινό θεσμό θα γίνεται αναφορά για κάτι παραπάνω από ό,τι συνήθως, καθώς το ποδόσφαιρο και η τεχνολογία φαίνεται να γίνονται… ένα!

Στα μέσα Νοεμβρίου του 2023, παρουσιάστηκε η νέα "στρογγυλή θέα" που θα πορευθεί με το EURO2024, η οποία έχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα. Στο εσωτερικό της θα εμπεριέχεται ένα τσιπάκι με αισθητήρα για την εφαρμογή του ημιαυτόματου οφσάιντ

Σαν βάση έχει το άσπρο, ενώ χρώματα όπως το πορτοκαλί, το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο συνοδεύουν τα μαύρα ασύμμετρα τρίγωνα. Το logo της Adidas, της δημιουργού αυτής της μπάλας, απεικονίζεται με μπλε χρώμα, όπως και εκείνο του UEFA EURO2024.

Η επιλογή των χρωμάτων δεν είναι τυχαία, καθώς καλύπτει όλα τα έθνη που θα συμμετέχουν στο εν λόγω τουρνουά. Τυχαίος δεν είναι ούτε ο μίνιμαλ σχεδιασμός της, ο οποίος παραπέμπει στην απλότητα και στην ομορφιά του ποδοσφαίρου.

