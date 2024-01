Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι έχει επιλεγεί ως PRME Champion για τη συνομοταξία 2024-2025. Αυτή η υψηλού κύρους αναγνώριση απονέμεται από τις Αρχές για την Υπεύθυνη Εκπαίδευση στη Διοίκηση (Principles for Responsible Management Education-PRME), μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ως Πρωταθλητής PRME, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εντάσσεται σε ένα παγκόσμιο σύνολο έ 47 σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων που είναι αφοσιωμένες στο να ανεβάζουν τον πήχη της βιώσιμης επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Κάθε ίδρυμα επιλέχθηκε για να ενταχθεί στη συνομοταξία από τη Γραμματεία της PRME, από μια ομάδα ισχυρών και διαφορετικών μεταξύ τους υποψηφίων. Η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση του Πανεπιστημίου να εξοπλίσει τους μελλοντικούς επιχειρηματικούς ηγέτες με τις απαραίτητες δεξιότητες για να συμβάλουν στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέσω των επιχειρήσεων.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ο μοναδικός πρωταθλητής PRME στη Νότια Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Η διάκριση αυτή είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, τόσο για τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, όσο και για το Πανεπιστήμιο στο σύνολό του, καθώς αποτελεί απόδειξη της ποιότητας των προγραμμάτων διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης, αλλά και αντανάκλαση της δέσμευσής του για παροχή υπεύθυνης εκπαίδευσης στον τομέα της Διοίκησης.

Ως πρωταθλητής του PRME, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα εργαστεί σε έργα που αποσκοπούν στην προώθηση των αρχών της υπεύθυνης εκπαίδευσης στη Διοίκηση. Τα έργα αυτά θα παρέχουν στους φοιτητές πρακτική εμπειρία σε βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Πρωταθλητές PRME 2024-2025:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος

Aalto University School of Business, Φινλανδία

Audencia Business School, Γαλλία

Berlin School of Business and Innovation, Γερμανία

Budapest Business University, Ουγγαρία

Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning, Καναδάς

Cork University Business School (CUBS) και Irish Management Institute (IMI), University College Cork, Ιρλανδία

CUNEF Universidad, Ισπανία

Deakin Business School, Αυστραλία

EGADE Business School, Μεξικό

ESIC Business & Marketing School, ESIC University, Ισπανία

Freeman College of Management, Bucknell University, Ηνωμένες Πολιτείες

Goa Institute of Management (GIM), Ινδία

Gordon Institute of Business Science, Νότιος Αφρική

Gordon S. Lang School of Business and Economics, University of Guelph, Καναδάς

IEDC-Bled School of Management, Σλοβενία

International Business School Suzhou at Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Κίνα

International Institute of Management Development (IMD), Σουηδία

Iscte Business School, Πορτογαλία

ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa, Πορτογαλία

John Molson School of Business, Καναδάς

Keele University, Ηνωμένο Βασίλειο

Kemmy Business School, University of Limerick, Ιρλανδία

Kristianstad University, Σουηδία

La Trobe Business School, Αυστραλία

Loughborough Business School, Ηνωμένο Βασίλειο

Newcastle Business School, Ηνωμένο Βασίλειο

Nottingham Business School, Nottingham Trent University, Ηνωμένο Βασίλειο

Nottingham University Business School, University of Nottingham, Ηνωμένο Βασίλειο

Peter T. Paul College of Business and Economics, University of New Hampshire, Ηνωμένες Πολιτείες

Queen Business School, Ηνωμένο Βασίλειο

School of Business, Government, and Economics, Seattle Pacific University, Ηνωμένες Πολιτείες

School of Business, Monash University Malaysia, Μαλαισία

School of Business, Woxsen University, Ινδία

Sobey School of Business, Saint Mary's University, Καναδάς

Stockholm School of Economics, Σουηδία

T. A. Pai Management Institute, Manipal Academy of Higher Education, Ινδία

UC Business School, University of Canterbury, Νέα Ζηλανδία

Universidad Externado de Colombia, Κολομβία

University of Applied Sciences of the Grisons, Σουηδία

University of Cape Town Graduate School of Business (UCT GSB), Νότιος Αφρική

University of Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

University of Dundee School of Business, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο

University of Plymouth, Ηνωμένο Βασίλειο

University of Sussex Business School, Ηνωμένο Βασίλειο

University of Winchester, Ηνωμένο Βασίλειο