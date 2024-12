Το πρώτο ξενοδοχείο Destination by Hyatt στην Ελλάδα αναμένεται να ανοίξει στην Πάρο το 2026

Το πρώτο ξενοδοχείο Destination by Hyatt στην Ελλάδα προγραμματίζεται να ανοίξει τις πύλες του στην Πάρο, το 2026. Ιδιοκτήτρια εταιρεία αυτού του σημαντικού έργου και υπεύθυνη για την κατασκευή είναι η PAROSTEC, διακεκριμένη εταιρεία στο χώρο των κατασκευών. Τη διαχείριση του Destination by Hyatt στην Πάρο θα αναλάβει η SWOT Hospitality, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης πολυτελών ξενοδοχείων, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό υπηρεσιών διεθνών προδιαγραφών, εκλεπτυσμένου σχεδιασμού και αυθεντικής τοπικής φιλοξενίας.

Το Destination by Hyatt στην Πάρο θα περιλαμβάνει 50 κομψά σχεδιασμένα δωμάτια, εκ των οποίων τα 25 θα είναι Standard και τα υπόλοιπα 25 σουίτες. Τα 39 δωμάτια θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και τα 11 υδρομασάζ. Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν πολυτελείς παροχές, όπως ένα μοναδικής αισθητικής εστιατόριο με εμπνευσμένα πιάτα, έναν θεματικό χώρο εστίασης με μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες και ένα υπερσύγχρονο σπα για απόλυτη χαλάρωση και ευεξία.

Τον σχεδιασμό του ξενοδοχείου έχει αναλάβει το αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Makridis & Associates, με στόχο να αντικατοπτρίζει την ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επικείμενη άφιξη του brand Destination by Hyatt στην Ελλάδα. Με τα ξενοδοχεία του σχεδιασμένα ως πύλες για αυθεντικές εμπειρίες, λίγα μέρη είναι πιο κατάλληλα για το brand από την Πάρο» δήλωσε η Briana Swift, RVP Ανάπτυξης, Βόρεια Ευρώπη, Hyatt. «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη SWOT Hospitality και την PAROSTEC για την εμπιστοσύνη τους».

«Η ανέγερση του Destination by Hyatt στην Πάρο αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για εμάς. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη συνεργασία μας με τη Hyatt και τη SWOT Hospitality και δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε έναν εξαιρετικό προορισμό, που θα αντικατοπτρίζει την πολυτέλεια και την αυθεντικότητα των Κυκλάδων. Το έργο αυτό θα προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν την ομορφιά και τον πολιτισμό της Πάρου, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τη φροντίδα του περιβάλλοντος», δήλωσαν οι Γιώργος Οικονομόπουλος και Γιώργος Καγκέλης, συνιδιοκτήτες της PAROSTEC.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για ακόμη μια συνεργασία με τη Hyatt και τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου Destination by Hyatt στην Ελλάδα. Αυτό το έργο αποτελεί απόδειξη της αμοιβαίας εκτίμησης και του κοινού μας οράματος. Ευχαριστούμε θερμά την PAROSTEC που εμπιστεύτηκε το Project Management κα το Management του Ξενοδοχείου στη SWOT Hospitality», δήλωσε ο Πάνος Κωνσταντινίδης, CEO της SWOT Hospitality.

Το Destination by Hyatt είναι μια συλλογή ανεξάρτητων ξενοδοχείων, θέρετρων και κατοικιών που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της κάθε τοποθεσίας Τοποθετημένες σε εκπληκτικούς προορισμούς στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, οι ιδιοκτησίες του Destination by Hyatt έχουν σχεδιαστεί για να μυούν τους επισκέπτες στον πολιτισμό, την φυσική ομορφιά και την κοινότητα της περιοχής. Από ορεινά καταφύγια μέχρι παραθαλάσσιες αποδράσεις, το Destination by Hyatt συνδυάζει μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας για τους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές και αξέχαστες αποδράσεις.