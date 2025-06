Το Tripadvisor «μίλησε»: Η ομορφότερη παραλία για το 2025 είναι ελληνική - Στην δεκάδα και η Κεφαλονιά

Κάθε χρόνο, το Tripadvisor, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ταξιδιωτικής καθοδήγησης στον κόσμο, δημοσιεύει έναν κατάλογο με τις κορυφαίες παραλίες του κόσμου με βάση τις κριτικές που αφήνουν οι ταξιδιώτες στον ιστότοπό του.

Η πιο όμορφη παραλία στον κόσμο λοιπόν, σύμφωνα με το βραβείο TripAdvisor Travellers' Choice Best of the Best, είναι το πασίγνωστο Ελαφονήσι στην Κρήτη.

Με την εμβληματική ροζ άμμο και τα τιρκουάζ νερά του, το Ελαφονήσι είναι ένα από εκείνα τα μέρη που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει κατευθείαν από καρτ-ποστάλ. Παράλληλα, τα ρηχά του νερά είναι ιδανικά για μικρά παιδιά, ενώ όσοι αναζητούν λίγη περιπέτεια μπορούν να δοκιμάσουν άλλες δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες.

Για την ιστορία, στη δεύτερη θέση, ακριβώς πίσω από το νησί της Κρήτης, βρίσκουμε την Banana Beach, στο Πουκέ της Ταϊλάνδης, ακολουθούμενη από την Eagle Beach στην Αρούμπα, που είναι σαφώς λιγότερο προσιτές. Έπειτα εμφανίζεται η Siesta Beach, στη Φλόριντα, και στην πέμπτη θέση η Praia da Falesia, στην Πορτογαλία, γνωστή για την πανέμορφη χρυσή της άμμο και τους εντυπωσιακούς κόκκινους βράχους της. Κράτησέ τις στη λίστα σου, για όταν θελήσεις να φύγεις μίλια μακριά.

Στην δεκάδα και η Κεφαλονιά

Ένα άλλο ελληνικό παραθαλάσσιο δημοφιλές μέρος ήρθε στη 10η θέση της λίστας του Tripadvisor. Περιτριγυρισμένη από βουνά, o Μύρτος στο νησί της Κεφαλονιάς είναι το τέλειο γραφικό σημείο για μια ήρεμη μέρα στην παραλία.

Οι ταξιδιώτες συνιστούν να κάνετε μια βουτιά στα γαλαζοπράσινα νερά της ή να πάτε για κολύμπι με αναπνευστήρα, και στη συνέχεια να τσιμπήσετε κάτι σε μια καφετέρια κοντά. Επισκεφθείτε την από τον Μάιο έως τον Ιούνιο ή στις αρχές του φθινοπώρου για ευχάριστο καιρό και λιγότερο κόσμο.

Δείτε τη λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες στον κόσμο:

Ελαφονήσι, Κρήτη, Ελλάδα Παραλία Μπανάνα, Πουκέτ, Ταϊλάνδη Eagle Beach, Oranjestad, Αρούμπα Siesta Beach, Siesta Key, Φλόριντα Praia da Falésia, Αλγκάρβε, Πορτογαλία Playa Varadero, Varadero, Κούβα Παραλία Bavaro, Πούντα Κάνα, Δομινικανή Δημοκρατία Παραλία Playa de Muro, Μαγιόρκα, Ισπανία Παραλία Kelingking, Nusa Penida, Ινδονησία Παραλία Μύρτου, Κεφαλονιά, Ελλάδα.