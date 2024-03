Το W Costa Navarino υποδέχεται τη νέα σεζόν στις 3 Μαΐου

Το W Costa Navarino υποδέχεται τη σεζόν στις 3 Μαΐου με ένα δυναμικό πρόγραμμα που ενισχύει τη δημιουργικότητα και την ελευθερία έκφρασης. Με έμφαση στη μουσική, στην ευεξία, στον αθλητισμό, στη μόδα και στη γαστρονομία, οι εκδηλώσεις ξεκινούν τον Μάιο και κορυφώνονται μέσα στο καλοκαίρι.

Το πρώτο W Escape στην Ελλάδα, παρουσιάζει φέτος νέες εξατομικευμένες εμπειρίες, για όσους επιλέξουν τις σουίτες και τις βίλες του resort για τη διαμονή τους. Ιδανικές για παρέες, εορτασμούς και ξεχωριστές στιγμές, οι βίλες του W Costa Navarino προσφέρουν μια σειρά από αποκλειστικές υπηρεσίες, όπως προσωπικό σεφ και μπάρμαν, ιδιωτικές προβολές ταινιών στο θερινό σινεμά, ή ακόμα και μια ειδικά σχεδιασμένη εμπειρία shopping στη Navarino Agora, όπου οι επισκέπτες θα βρουν πάνω από 20 καταστήματα ρούχων, αξεσουάρ, κοσμημάτων κ.α. Για τους λάτρεις της φύσης και της ιστορίας, έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ιδιωτικών ξεναγήσεων σε μέρη όπως η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και η Αρχαία Ολυμπία, με αφορμή και το Ολυμπιακό έτος.

Οι νέες εμπειρίες στο W Costa Navarino περιλαμβάνουν:

Κυριακή του Πάσχα δια χειρός Ex Machina

Την Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου, το εστιατόριο Ex Machina και ο ταλαντούχος σεφ Άνταμ Κοντοβάς θα βρίσκονται στο W Costa Navarino, δημιουργώντας ελληνικές γαστρονομικές προτάσεις με καινοτόμα twists, που θα ετοιμάζονται σε υπαίθριες κουζίνες στην παραλία. Η πασχαλινή ημέρα ολοκληρώνεται με ένα εορταστικό beach party με DJ sets και live acts.

Καλωσορίζοντας την άνοιξη με boho διάθεση

Τη Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου, το W Costa Navarino γιορτάζει την άνοιξη στη Navarino Agora με ένα boho Cocktails Street Party. Η γιορτή πλαισιώνεται από ένα cocktail workshop, μαζί με μαθήματα στην τέχνη της ανθοδεσίας από το αθηναϊκό concept store, Polyamorous. Oι επισκέπτες και κάτοικοι της Μεσσηνίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανή μουσική από την μπάντα The Swinging’ Cats.

Sound and Wellness Retreat δίπλα στη θάλασσα

Από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, το resort προσκαλεί τους επισκέπτες του σε ένα τετραήμερο Sound and Wellness retreat, με καταξιωμένους εισηγητές που εξειδικεύονται στην ευεξία, τη γιόγκα και τον διαλογισμό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε συνεδρίες γιόγκα με το πρώτο φως του ήλιου, ενώ στη δύση, θα απολαύσουν τις θεραπευτικές ιδιότητες της ακουστικής μουσικής μέσα από ένα αναζωογονητικό sound healing session στην παραλία.

Ένα διήμερο αφιερωμένο στη μόδα

Στις 8 και 9 Ιουνίου, το W Costa Navarino θα παρουσιάσει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από workshops και επιδείξεις μόδας. Επιλεγμένα ρούχα, αξεσουάρ καθώς και έργα τέχνης θα είναι διαθέσιμα, αλλά και μια υπηρεσία ενοικίασης ρούχων, υποστηρίζοντας μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οδηγό την αειφορία και έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Κύματα και μουσική στο 1ο Watersports Festival

Από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου στο Νavarino Watersports by Moraitis θα πραγματοποιηθεί το 1ο Watersports Festival με αγώνες SUP καθώς και SUP yoga. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν τα κύματα δοκιμάζοντας το wing-foiling και το wakeboarding, ενώ οι μουσικές επιλογές του Best Radio 92.6 θα δίνουν τον παλμό σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Τριήμερο Cocktail Festival στη Navarino Agora

Από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου, το W Costa Navarino φιλοξενεί το πρώτο Cocktail Festival. Στο τριήμερο φεστιβάλ, γνωστά μπαρ και bartenders θα μοιραστούν μερικά από τα signature κοκτέιλ τους με τους επισκέπτες. Tα κορυφαία ελληνικά μπαρ The Clumsies, Τhe Bar in Front of The Bar και 42, θα βρίσκονται εκεί για μια μοναδική εμπειρία, με συνοδεία live acts από τους DJ Myronas, Shaya και DJ Nick Devon.

Καταξιωμένοι Έλληνες σεφ συμμετέχουν στο ‘Chefs on Fire’

Μεταξύ 12 Ιουλίου και 8 Αυγούστου, γνωστοί Έλληνες σεφ συστήνουν μια μοναδική γαστρονομική πρόταση μαγειρεύοντας σε υπαίθριες κουζίνες στην παραλία του W Costa Navarino. Οι σεφ Κλεομένης Ζουρνατζής (Σεϋχέλλες), Νίκος Θωμάς (SIMUL), Παύλος Κυριάκης (Gallina Athens), Φώτης Φωτεινόγλου (ΦΙΤΑ) και Αλέξανδρος Τσιοτίνης (CTC), χρησιμοποιούν τοπικά υλικά, τη φωτιά ως βασικό εργαλείο και μεθόδους όπως ψήσιμο σε χόβολη ή μαγείρεμα a la plancha, συνδυασμένα με τη δική τους γαστρονομική ταυτότητα.

Electro DJ line-up με ελληνικά και διεθνή ονόματα

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ένα δυναμικό electro line-up με ελληνικά και διεθνή ονόματα θα υποδεχθεί τους επισκέπτες. Διάσημοι DJs όπως ο Chris Bekker, αλλά και ανερχόμενοι καλλιτέχνες από την ελληνική σκηνή όπως οι: ΜΟOJO, Liva K,Yucatan, Da Mike και Junior Pappa υπόσχονται μουσικά πάρτι από τη δύση του ήλιου μέχρι αργά το βράδυ.