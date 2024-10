Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 11ος κύκλος του Project Future

Με νέες εκπαιδεύσεις διεξάγεται ο 11ος κύκλος του Project Future της Πειραιώς, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα ενισχύεται και εμπλουτίζεται σε κάθε κύκλο και παρέχει σε νέους και νέες πτυχιούχους τη στήριξη και τις δεξιότητες που χρειάζονται, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, για να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Το Project Future πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» και εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.

Με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Στην Πειραιώς, η στήριξη της κοινωνίας είναι στρατηγική μας δέσμευση και στόχος μας είναι να επιστρέφουμε στο κοινωνικό σύνολο μέρος της αξίας που δημιουργούμε. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε δράσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας. Μέσω του Project Future, στηρίζουμε τις προσπάθειες των νέων να εισέλθουν με σημαντικά εφόδια στην αγορά εργασίας και επενδύουμε στην ποιοτική εκπαίδευση ως βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα, 8 στους 10 νέους και νέες που έχουν αποφοιτήσει από το πρόγραμμα, έχουν βρει τη δική τους θέση στην αγορά εργασίας».

Στον 11ο κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι και νέες, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εξειδικευθούν σε έναν από τους ακόλουθους πυλώνες του business και της τεχνολογίας :

1. Business Intelligence & Machine Learning powered by Code.Hub

2. Digital Marketing & e-commerce Young Practitioners powered by EY

3. HR Management powered by AUEB

4. Building Intelligence with GenAI & ML Tools powered by Code.Hub

5. Banking Consulting powered by Accenture

6. Cloud Engineering powered by Accenture

7. Mobile Development with C# powered by Natech Financial Software

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, το 3day soft & business skills training, έχει ως στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών και ενσωματώνει 4 masterclasses:

1. AI and the Metaverse, με εισηγητή τον Δημήτρη Δημητριάδη, Futurist, CIO TheFutureCats

2. Financial Literacy, με εισηγητή τον Νικόλαο Δ. Φίλιππα, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρο και Ιδρυτή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

3. Digital Transformation, με εισήγηση από την Code.Hub

4. Negotiation, με εισήγηση από το BCA COLLEGE

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει οι απόφοιτοι, τα βιογραφικά τους παραμένουν διαθέσιμα στις 2.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο δίκτυο του ReGeneration, για έναν χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέση εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και κατώτατο εγγυημένο μισθό €1.000 /μήνα μικτά.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων στην Ελλάδα. Συνεργάτες της Πειραιώς με καθοριστική συνεισφορά για την επιτυχή διεξαγωγή του 11ου κύκλου του προγράμματος είναι οι Accenture, BCA College, Code.Hub, EY, The Future Cats, Google, Natech, Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 21 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα https://www.projectfuture.gr .