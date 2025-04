Τρέμε Μπάμπα Βάνγκα: Η Αμερικανίδα μέντιουμ με τις ανατριχιαστικά ακριβείς προβλέψεις για πολέμους

Μια Αμερικανίδα μέντιουμ, γνωστή για τις εκπληκτικά ακριβείς προβλέψεις της, όπως η δολοφονία του Τζον Κένεντι και οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, άφησε μια ανησυχητική προειδοποίηση για το 2025 που ακόμα συζητιέται.

Η Jeane Dixon, γεννημένη το 1904 στο Μέντφορντ του Ουισκόνσιν, αναδείχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές μάντισσες της Αμερικής, καθώς ορισμένες από τις προβλέψεις της αποδείχθηκαν ανατριχιαστικά αληθινές. Ξεκίνησε την καριέρα της γράφοντας αστρολογικές στήλες για εφημερίδες και περιοδικά σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, ενώ αργότερα χρησιμοποιούσε κρυστάλλινη σφαίρα για τις προφητείες της. Η φήμη της εκτοξεύτηκε χάρη στις προβλέψεις της για σημαντικά πολιτικά γεγονότα, ενώ έγραψε επτά μπεστ σέλερ, συμπεριλαμβανομένης της αυτοβιογραφίας της, γεμάτης με οράματα για το μέλλον.

Η προφητεία για τον πόλεμο Κίνας-Ρωσίας

Στο βιβλίο της A Gift of Prophecy: The Phenomenal Jeane Dixon (1971), προέβλεψε μια τρομοκρατική επίθεση σε ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, την οποία πολλοί συνέδεσαν με τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι προβλέψεις της, ωστόσο, εκτείνονταν πολύ πέρα από τον 20ό αιώνα. Στο My Life and Prophecies (1969), προειδοποίησε για έναν επερχόμενο πόλεμο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας από το 2025 έως το 2037.

Έγραψε: «Το 2025, η Κίνα θα έχει επιτύχει αρκετή οικονομική και πολιτική σταθερότητα ώστε να προχωρήσει ως Μεγάλος Κατακτητής. Θα εισβάλει στη Ρωσία, καταλαμβάνοντας μεγάλο μέρος των βόρειων περιοχών της ΕΣΣΔ, και θα συνεχίσει μέχρι τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία, σταματώντας στα γερμανικά σύνορα». Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία θα επεκτείνει την επιρροή της σε χώρες όπως η Λιβύη, η Αιθιοπία, το Ιράν και τμήματα της Αφρικής, με τον πόλεμο αυτόν να διαρκεί πάνω από μια δεκαετία.

«Είδε» τη δολοφονία Κένεντι και την πτώση Νίξον

Η πρόβλεψή της για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι ήταν αυτή που την καθιέρωσε. Στο τεύχος Μαΐου 1956 του περιοδικού Parade, έγραψε ότι ο Δημοκρατικός που θα κέρδιζε τις εκλογές του 1960 «θα δολοφονείτο ή θα πέθαινε κατά τη διάρκεια της θητείας του». Ο Κένεντι, που εξελέγη το 1960, δολοφονήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1963. Ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ συνελήφθη ως ύποπτος, ενώ δύο μέρες αργότερα δολοφονήθηκε από τον Τζακ Ρούμπι, έναν ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου με διασυνδέσεις στον υπόκοσμο.

Η Dixon προέβλεψε επίσης την εκλογή του Ρίτσαρντ Νίξον το 1968, σημειώνοντας ότι δεν θα ολοκλήρωνε τη θητεία του. Πράγματι, ο Νίξον παραιτήθηκε το 1974 μετά το σκάνδαλο του Watergate, αποτελώντας τον μοναδικό Αμερικανό πρόεδρο που το έκανε. Ο Νίξον, εντυπωσιασμένος από τις ικανότητές της, την προσκαλούσε συχνά στο Οβάλ Γραφείο. Σε μία από τις συναντήσεις τους, η Dixon τον προειδοποίησε για τρομοκρατική επίθεση το καλοκαίρι του 1972, πρόβλεψη που συνδέθηκε με τη «Σφαγή του Μονάχου» στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου μέλη της οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης σκότωσαν Ισραηλινούς αθλητές.

Μεταξύ άλλων, προέβλεψε τη ναυτική καταστροφή του 1989, που ταυτίστηκε με την πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez, καθώς και την επιτυχία της Oprah Winfrey, την οποία συνάντησε το 1977, προβλέποντας την τεράστια καριέρα της. Η Dixon απέδιδε τα οράματά της σε θεϊκή έμπνευση, κερδίζοντας την υποστήριξη θρησκευτικών κοινοτήτων.

Είχε όμως και αστοχίες

Παρόλα αυτά, δεν ήταν όλες οι προβλέψεις της εύστοχες. Πίστευε, για παράδειγμα, ότι η Ρωσία θα προηγούνταν των ΗΠΑ στην κατάκτηση του Διαστήματος, ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεσπούσε το 1958, ή ότι ο κόσμος θα τελείωνε το 2020 με έναν «πόλεμο του Αρμαγεδδώνα». Αν και η τελευταία πρόβλεψη ίσως συνδεθεί με την πανδημία του Covid-19, που κόστισε εκατομμύρια ζωές, πολλοί κριτικοί θεωρούσαν τις προβλέψεις της συχνά αόριστες ή ανακριβείς.

Η Jeane Dixon παραμένει μια αινιγματική φιγούρα, με τις προβλέψεις της να συνεχίζουν να προκαλούν δέος, σκεπτικισμό και συζητήσεις, ειδικά καθώς πλησιάζουμε το 2025, τη χρονιά που η ίδια θεωρούσε κρίσιμη για το μέλλον του κόσμου.