Τζόνι Ντεπ - Πενέλοπε Κρουζ: Η μεγάλη επιστροφή του ηθοποιού και η συνεργασία τους για 4η φορά

Ο Τζόνι Ντεπ και η Πενέλοπε Κρουζ πρόκειται να συνεργαστούν ξανά στη μεγάλη οθόνη για το νέο θρίλερ της Lionsgate «Day Drinker» και αξίζει να αναφερθεί ότι είναι η τέταρτη φορά που ενώνουν τις δυνάμεις τους μετά τις ταινίες «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express». Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Μαρκ Γουέμπ και σεναριογράφος είναι ο Ζακ Ντιν.

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα κρουαζιερόπλοιο, όπου ο Ντεπ υποδύεται «έναν μπάρμαν που συναντά έναν μυστηριώδη πότη. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, οι δύο χαρακτήρες βρίσκονται μπλεγμένοι σε έναν εγκληματικό υπόκοσμο, που οδηγεί σε απροσδόκητες συμμαχίες και θανάσιμους κινδύνους».

Ο Ντεπ τον περασμένο χρόνο πρωταγωνίστησε στο γαλλικό δράμα εποχής «Jeanne du Barry» ενώ πραγματοποίησε το δεύτερο σκηνοθετικό του εγχείρημα με την ταινία «Modi: Three Days on the Wing of Madness» με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο και Στίβεν Γκρέιχαμ.

Το «Day Drinker» σηματοδοτεί την επιστροφή του σταρ Τζόνι Ντεπ στις μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές μετά την δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, 'Αμπερ Χερντ. Η Πενέλοπε Κρουζ μάλιστα ήταν από τους ανθρώπους που τον στήριξαν στο παρελθόν στην μήνυσή του κατά της Άμπερ Χερντ για συκοφαντική δυσφήμιση λέγοντας: «Τον θεωρώ εξαιρετικό φίλο. Πάντα με εντυπωσίαζε η ευγένειά του, το καταπληκτικό μυαλό του, το ταλέντο του και το ιδιόρρυθμο χιούμορ του. Έχω δει τον Τζόνι σε τόσες καταστάσεις και πάντα ήταν καλός με όλους γύρω του. Είναι ένας από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνωρίζω. Στους έξι μήνες της πρώτης εγκυμοσύνης μου, περνούσα κάθε μέρα μαζί του όσο γυρίζαμε την ταινία. Ο σύζυγός μου κι εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ πόσο γλυκός, προστατευτικός και ευγενικός ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και νιώθω τυχερή που έχω κάποιον τόσο ξεχωριστό στη ζωή μου».