Unilever: Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε κέντρο ευθύνης για 14 χώρες σε Ανατ. Ευρώπη

Η Unilever Hellas, στο πλαίσιο της νέας δομής των One Unilever αγορών στην Ευρώπη, ανακοινώνει το νέο Business Unit Ελλάδας, Κύπρου, Βαλκανίων και Βαλτικών χωρών στο οποίο η Ελλάδα θα έχει ηγετικό ρόλο, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2025. Τη θέση Γενικού Διευθυντή στο νέο Business Unit, με ευθύνη για 14 αγορές, θα αναλάβει ο Γιώργος Τζαβάρας, σήμερα Γενικός Διευθυντής για το Παγωτό σε Ελλάδα, Ρουμανία και ΕΜΕΕ. Με πλούσια επαγγελματική πορεία, στρατηγική σκέψη και προσήλωση στην επίτευξη στόχων ο Γιώργος Τζαβάρας θα καθοδηγήσει το νέο business unit, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της Unilever στην Ευρώπη και δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ελλάδας.

Ο Γιώργος Τζαβάρας εντάχθηκε στο δυναμικό της Unilever το 2016, μετά από πολυετή εμπειρία σε εμπορικούς ρόλους κορυφαίων εταιρειών FMCGs. Αρχικά ηγήθηκε της Unilever Food Solutions στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ από το 2020 ανέλαβε το ρόλο του Γενικού Διευθυντή για το Παγωτό σε Ελλάδα, Ρουμανία και EMEE. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα παγωτού, υπερβαίνοντας συνεχώς τις προσδοκίες καθοδηγώντας την ομάδα του σε συνεχείς επιτυχίες και θετικά αποτελέσματα.

Στη νέα δομή One Unilever, καταργείται η θέση Head of South East Europe την οποία σήμερα κατέχει ο Δημήτρης Μαγγιώρος. Με πολυετή εμπειρία σε διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ομίλους, ο Δημήτρης Μαγγιώρος ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη Unilever το 2011. Έχει διατελέσει Marketing Director στους τομείς Τροφίμου, καθώς και Απορρυπαντικών & Καλλυντικών. Από το 2017 έως σήμερα διευθύνει το Τμήμα Πωλήσεων, ενώ το 2023 ανέλαβε παράλληλα και το ρόλο του Head of South East Europe. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε σημαντικά στη στρατηγική ανάπτυξη της Unilever με μεθοδικότητα, συνέπεια, ανθρωποκεντρική προσέγγιση και πολύτιμη καθοδήγηση των ομάδων σε σημαντικά επιτεύγματα.