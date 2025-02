Βατικανό: Χαμός με Ρουμάνο που έριξε 6 κηροπήγια και ανέβηκε στην Αγία Τράπεζα στον Άγιο Πέτρο

🇻🇦

🔴 LA BASILICA DI SAN PIETRO È STATA PROFANATA QUESTO POMERIGGIO IN #VATICANO.



Per evidenziare la tardiva reazione della sicurezza.



Si chiedono preghiere in riparazione.#Roma #Rome #Vatican #CatholicX #CatholicTwitter #CatholicChurch pic.twitter.com/LlCR7ElXq9