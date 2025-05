Βεζένκοφ: «Χάσαμε τον τελικό με τη Ρεάλ μέσα από τα χέρια μας»

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για τέταρτο διαδοχικό Final Four και 14ο συνολικά στην ιστορία του. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν κατάφερε, σε κανένα από τα τρία final four (2022,2023,2024) να κατακτήσει τον τίτλο και φέτος έχει ακόμη μία ευκαιρία να προσθέσει το τέταρτο τρόπαιο στη συλλογή της. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έκανε μία αναδρομή στα final four του Ολυμπιακού από το μακρινό 1994 μέχρι το 2024 περιγράφοντας με στατιστικά, βίντεο και συνεντεύξεις όσα συνέβησαν.

Για τον χαμένο τελικό του 2023, όπου ο Γιούλ στέρησε το τρόπαιο από τους Πειραιώτες μίλησε ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος αναφέρθηκε στα συναισθήματά τους, τους στόχους τους και τις ένδοξες στιγμές του τμήματος μπάσκετ της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα είχε να πει ο Σάσα Βεζένκοφ:

Όταν ακούς τη φράση Euroleague Final Four, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό;

«Μεγάλη σκηνή. Όλοι γι' αυτό δουλεύουνε, όλοι αυτό περιμένουνε. Αγωνίζεσαι τριάντα τέσσερις αγώνες και μετά τα play offs, ώστε να φτάσεις εκεί, που είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι. Αυτή είναι η μαγεία όλων αυτών των Final Four, όλων αυτών των χρόνων. Ότι τίποτα δε μετράει από όσα προηγήθηκαν».

Πόσο δύσκολο είναι να φτάσει μια ομάδα σε ένα Final Four;

«Είναι πολύ δύσκολο, αλλά στο τέλος δε μετράει το πώς έφτασες εκεί ή το πόσο κόπο κατέβαλες για να φτάσεις, αλλά μετράει να το κατακτήσεις. Όταν ειδικά παίζεις σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, σίγουρα έχει μεγάλη σημασία η διαδρομή, το ταξίδι, οι δυσκολίες που πέρασες. Αλλά ο ένας και μοναδικός στόχος είναι ο τίτλος».

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις δηλώσεις εδώ