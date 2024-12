«Βόμβα» από το Release Festival: Η Kylie Minogue έρχεται στην Ελλάδα (18/7)

Το Release Athens 2025 φέρνει την Kylie Minogue, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Η θρυλική Αυστραλή, ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της pop σκηνής, έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, Tension Tour. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη της τελευταίας 15ετίας για την Minogue, με συνεχή sold-out σε κορυφαίες αρένες ανά τον κόσμο.

Σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα που θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση.

Η πορεία της Αυστραλής superstar

Η Kylie Minogue ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός, αλλά το λαμπερό ταλέντο της την ανέδειξε γρήγορα σε μια από τις πιο επιτυχημένες pop τραγουδίστριες όλων των εποχών. Με πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις, είναι η πιο επιτυχημένη καλλιτέχνιδα της Αυστραλίας και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα διεθνώς. Διατηρεί σταθερά την παρουσία της στην κορυφή, χάρη στην ικανότητά της να εξελίσσεται και να ανανεώνεται.

To «τεταμένο» Tension II

Η κυκλοφορία του άλμπουμ “Tension II” τον Οκτώβριο του 2023 την κατέστησε την πρώτη καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να έχει τουλάχιστον έναν δίσκο στο No. 1 των UK charts κάθε δεκαετία από τη δεκαετία του ’80. Από τα εφηβικά hits, όπως το “I Should Be So Lucky” και το “The Loco-Motion”, στις πιο πειραματικές συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys και ο Nick Cave, μέχρι το εμβληματικό “Can’t Get You Out Of My Head”, που ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια πωλήσεις, η Kylie έχει διαρκώς πρωτοποριακή παρουσία στη μουσική.

Αστείρευτη ενέργεια

Ακόμα και σήμερα, η Kylie διατηρεί την ίδια ενέργεια και δυναμική. Το 2024 βραβεύτηκε ως Global Icon στα Brit Awards, κέρδισε το δεύτερο Grammy της με το hit “Padam Padam” στην κατηγορία Best Pop Dance Recording και κατέπληξε το κοινό στο Hyde Park, με μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε «γιορτή της pop τελειότητας» από τον Guardian και «απόδειξη της απόλυτης κυριαρχίας της» από το Rolling Stone.

Στις 18 Ιουλίου, η Princess of Pop θα ανέβει στη σκηνή της Πλατείας Νερού με ένα φαντασμαγορικό show και ένα setlist γεμάτο τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία στις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη χορό, λάμψη και μουσική που θα μείνει αξέχαστη!

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, στις 12:00, προς 63€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 200€

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/