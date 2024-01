Βραβεία Emmy: Ξημερώματα Τρίτης η τελετή απονομής των τηλεοπτικών βραβείων

Η ώρα της απονομής των βραβείων έφτασε κι ας... άργησε κάποιους μήνες, καθώς η απεργία των σεναριογράφων και των ηθοποιών του Hollywood οδήγησε στην αναβολή της μιας και αρχικά ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Σεπτέμβριο.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, λοιπόν, όλα θα είναι στη θέση τους για να αρχίσει η λαμπερή 75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, ενός από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς θεσμούς παγκοσμίως.

Που μπορούν να την δουν οι Έλληνες τηλεθεατές:

Στην Ελλάδα, όσοι είναι λάτρεις του θεσμού και αντέχουν το.. ξενύχτι μπορούν να την παρακολουθήσουν μέσω της COSMOTE CINEMA 1HD, ζωντανά τα ξημερώματα της Τρίτης με πρωτότυπο - χωρίς υπότιτλους δηλαδή- ενώ οι λιγότερο... τολμηροί, θα έχουν την ευκαιρία να την δουν το βράδυ της Τρίτης στις 21.00, όπου στο ίδιο κανάλι, θα πραγματοποιηθεί η μετάδοση της τελετής με ελληνικούς υπότιτλους.

Οι περισσότερες υποψηφιότητες και τα φαβορί:

Όσον αφορά στα φαβορί, το "Succession" για μια ακόμα φορά έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες, που φτάνουν τις 27, και ακολουθεί το "The Last of us" με 24 υποψηφιότητες.

Οι λεπτομέρειες για τη λαμπερή βραδιά:

Η 75η απονομή των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στο Peacock Theater στο κέντρο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, με οικοδεσπότη τον Αμερικανό ηθοποιό Anthony Anderson, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει στο «Black-ish» και το «Law & Order».