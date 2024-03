No Rio de Janeiro, criminosos mantêm reféns dentro de um ônibus na Rodoviária Novo Rio, onde anunciaram um assalto. Agentes do Bope e do Corpo de Bombeiros estão no local. Saiba mais.



➡ Assista ao #GloboNewsMais: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/8yC2LXDqFM