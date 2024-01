Ύστερα από 150 χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει με δανεισμό στη Γκάνα τα χρυσά αντικείμενα του βασιλιά Ασάντε που της ανήκουν και που μέχρι στιγμής βρίσκονται στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A) και στο Βρετανικό Μουσείο.

Όπως αποκαλύπτει το BBC, ανάμεσα στα 32 αντικείμενα που επιστρέφουν στο πλαίσιο συμφωνιών μακροπρόθεσμων δανείων είναι και η «χρυσή πίπα της ειρήνης».



Το Μουσείο Victoria & Albert (V&A) δανείζει 17 κομμάτια και τα 15 είναι από το Βρετανικό Μουσείο.





Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Γκάνας είπε ότι ελπίζει σε «μια νέα αίσθηση πολιτιστικής συνεργασίας».

Ορισμένα εθνικά μουσεία της Βρετανίας – συμπεριλαμβανομένου του V&A και του Βρετανικού Μουσείου – απαγορεύεται ρητά να επιστρέφουν μόνιμα τα κειμήλια και οι δανειακές συμφωνίες όπως αυτή θεωρούνται ως ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουν τα αντικείμενα στις χώρες προέλευσής τους.



Ωστόσο, από ορισμένα κράτη εγείρονται φόβοι πως αν αποδεχτούν τον δανεισμό υπονοούν ότι αποδέχονται την ιδιοκτησία της Βρετανίας.

Μητσοτάκης: Αποστολή μου η διασφάλιση της επιστροφής των ελληνικών αρχαιοτήτων

Το μήνυμα ότι μέρος της αποστολής του ως πρωθυπουργός αφορά τη διασφάλιση της επιστροφής των ελληνικών αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, αλλά και ότι αυτές οι συλλογές θα είναι επίσης διαθέσιμες σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε χαιρετισμό του για τα εγκαίνια της έκθεσης «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.



Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης με νόημα ότι «τα εγκαίνια αυτής της έκθεσης αποδεικνύουν ότι η προώθηση της αρχαιότητας μέσω σύμπραξης -μεταξύ μουσείων και μεταξύ κρατών- μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει».