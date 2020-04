Σάνα Μάριν: Στην συνέντευξή Τύπου που μεταδόθηκε ζωντανά και μέσω livestreaming, συμμετείχε η ίδια, η υπουργός Παιδείας Λι Άντερσον και η υπουργός Επιστημών και Πολιτισμού, Χάνα Κοσόνεν. Τα παιδιά – ηλικίας από 7 ως 12 ετών – έθεσαν τα ερωτήματά τους μέσω βίντεο, με το πιο επιτακτικό να είναι “πότε θα ανοίξει το σχολείο;”. “Ακούμε τους ειδικούς για να δούμε πότε θα είναι δυνατό, μπορεί μέσα στην άνοιξη ή μπορεί και το φθινόπωρο” απάντησε η υπουργός Παιδείας. “Είναι καλή η κατάσταση στη χώρα μας με τον κορονοϊό;” ρώτησε ένα κοριτσάκι και πήρε την απάντηση: “Σε σχέση με άλλες χώρες, είναι καλή”.

Τα παιδιά ρωτούσαν ακόμη, πότε θα μπορέσουν να πάνε στο πάρκο και πότε θα μπορέσουν να επισκεφτούν τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Επίσης ρώτησαν, τί μπορούν να κάνουν αν νιώθουν αγχωμένα ή φοβισμένα. “Πότε θα επιστρέψει η ζωή στη φυσιολογική της μορφή;” ρώτησε ένα κορίτσι, με το όνομα Ία. Η Άντερσον απάντησε: “Αυτή είναι μία πολύ καλή ερώτηση, αλλά είναι δύσκολο να απαντηθεί. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για πολύ καιρό και οι κανόνες που πρέπει τώρα να ακολουθούμε θα παραμείνουν”.

Στην ερώτηση τί μπορούν να κάνουν τα παιδιά, η υπουργός τους είπε πως ήδη κάνουν αρκετά μένοντας στο σπίτι, πράγμα που δεν τους είναι εύκολο. “Κάτι ακόμη που μπορείτε να κάνετε είναι να φροντίζετε τους φίλους σας και τους παππούδες σας. Αν κάποιος έχει απομονωθεί, αν βλέπετε πως είναι καταβεβλημένος, είναι καλό να επικοινωνείτε μαζί του και να τον ρωτάτε αν είναι καλά και αν μπορείτε να τον βοηθήσετε”. “Μπορούμε να βοηθάμε ψυχολογικά ο ένας τον άλλον”, είπε.

— Finnish Government (@FinGovernment) April 24, 2020