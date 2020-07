Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με την «εισβολή» ενός μικρού κοριτσιού στο δωμάτιο, όπου η μητέρα της μιλούσε μέσω skype στο BBC. Η επίκουρη καθηγήτρια παγκόσμιας πολιτικής της υγείας στο London School of Economincs, Κλερ Γουένχαμ, αναφερόταν στο θέμα των τοπικών lockdowns στη Βρετανία, όταν ξαφνικά, εμφανίστηκε στο πλάνο η κόρη της και άρχισε να της μιλάει κρατώντας στο χέρι της μία ζωγραφιά με έναν μονόκερο. Η Γουένχαμ συνέχισε να μιλά για περισσότερο από ένα λεπτό, ενώ η κόρη της, Σκάρλετ, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τραβήξει την προσοχή της, ανεβαίνοντας τελικά στο γραφείο και κουνώντας τη ζωγραφιά της μπροστά στην κάμερα.

Η Γουένχαμ την κατέβασε από το γραφείο, συνεχίζοντας να μιλάει και τότε η Σκάρλετ πήγε προς το πίσω μέρος του δωματίου όπου προσπάθησε να επιλέξει το καλύτερο ράφι για να βάλει την ζωγραφιά της. Ο παρουσιαστής του BBC, Κρίστιαν Φρέιζερ, μίλησε στο κορίτσι, ρωτώντας το όνομά της και λέγοντας: «Σκάρλετ, πιστεύω πως δείχνει καλύτερη στο κάτω ράφι… και είναι ένας υπέροχος μονόκερος».

“Mummy, what’s his name?”

The moment Dr Clare Wenham’s daughter interrupted her live on TV 🦄https://t.co/n5MtB4cZ7D pic.twitter.com/qklWjSKOlm

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 2, 2020