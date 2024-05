Τα World 50 Top Pizza Awards 2024, που θεωρούνται «τα αστέρια Michelin για τις πιτσαρίες», ανακήρυξαν τις καλύτερες πιτσαρίες στην Ευρώπη σε μια τελετή απονομής που έγινε στη Μαδρίτη.

Η καλύτερη πιτσαρία της Ευρώπης



Μπορεί η πίστα να είναι το κατεξοχήν ιταλικό έδεσμα, ωστόσο η καλύτερη πίτσα στην Ευρώπη βρίσκεται στην πραγματικότητα στο… Chiswick του Λονδίνου. Η Napoli on the Road, μια διάσημη πιτσαρία στο Δυτικό Λονδίνο, βρέθηκε στην πρώτη θέση. Αλλά το εστιατόριο δεν είναι άγνωστο στην επιτυχία, καθώς ο ιδρυτής και επικεφαλής σεφ Michele Pascarella στέφθηκε πέρυσι ο καλύτερος σεφ πίτσας στον κόσμο. Και, φυσικά, είναι Ιταλός!



Ο σεφ και ιδρυτής Michele Pascarella, ο οποίος γεννήθηκε στην Καζέρτα, κοντά στη Νάπολη, ξεκίνησε την επιχείρησή του τριγυρνώντας με το τρίτροχό του Ape Piaggio φτιάχνοντας πίτσες με ξύλα σε όλο το Λονδίνο.



Αναγνωρισμένος ως ο πρώτος pizzaiolo που έφερε σύγχρονη πίτσα με υψηλή κρούστα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Michele θεωρείται πλέον «πρωτοπόρος της σύγχρονης πίτσας».



Η Sartoria Panatieri στη Βαρκελώνη ήρθε δεύτερη και η Via Toledo Enopizzeria στη Βιέννη τρίτη, ωστόσο η Ισπανία κατέκτησε τις περισσότερες θέσει σε αυτήν τη λίστα, με επτά συμμετοχές. Η Αγγλία είχε έξι και η Γαλλία πέντε.



Όσο για την Ιταλία, έχει τη δική της ξεχωριστή κατηγορία στα βραβεία και οι νικητές θα ανακοινωθούν στο Μιλάνο στις 10 Ιουλίου.



Και μία ελληνική πιτσαρία στις 50 καλύτερες της Ευρώπης



Ανάμεσα στις 50 καλύτερες πιτσαρίες της Ευρώπης βρίσκεται και μια ελληνική.



Στην 25η θέση βρίσκεται το Odori Vermuteria Di Atene της Σκουλενίου, που φημίζεται για το κρασί, την πίτσα του πετυχημένου pizzaiolo Νίκου Σωτηρόπουλου.



Στην εκδήλωση για την παραλαβή του βραβείου -πέρα από τον σεφ- παρευρέθηκαν και ο Μανώλης Λυκιαρδόπουλος και ο Θανάσης Τσανάκας, δύο από τους ιδιοκτήτες του Odori.

Οι 50 καλύτερες πιτσαρίες στην Ευρώπη

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πιτσαρίες στην Ευρώπη: