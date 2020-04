Ο Μπέρνι Σάντερς υποσχέθηκε να «συνεργαστεί» με τον Τζο Μπάιντεν «έναν πολύ αξιοσέβαστο άνθρωπο», προκειμένου να προωθήσει το πρόγραμμά του, λίγο μετά την ανακοίνωση του τερματισμού της εκστρατείας του για το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ο δρόμος προς την νίκη είναι πρακτικά αδύνατος», είπε ο Σάντερς σε μια ζωντανή διαδικτυακή του ομιλία προς τους υποστηρικτές του από το σπίτι του στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ. «Κατέληξα ότι αυτή η μάχη για το χρίσμα των Δημοκρατικών δεν θα είναι επιτυχής. Και οπότε σήμερα, ανακοινώνω την ακύρωση της εκστρατείας μου».

Ο 78χρονος Σάντερς προχώρησε σε δήλωση στο διαδίκτυο.

A SPECIAL MESSAGE FROM BERNIE A SPECIAL MESSAGE FROM BERNIE: Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. Gepostet von Bernie Sanders am Mittwoch, 8. April 2020

Ο σοσιαλιστής γερουσιαστής είχε καταγράψει νίκες στις πρώτες προκριματικές εκλογές του κόμματος, αλλά η υποψηφιότητά του εξασθένισε μετά από τις ήττες του στην Νότια Καρολίνα στα τέλη Φεβρουαρίου καθώς οι υπόλοιποι υποψήφιοι για το χρίσμα του κόμματος στήριζαν τον Μπάιντεν.

Η αποχώρηση του Σάντερς, του τελευταίου αντιπάλου του πρώην αντιπροέδρου, σημαίνει ότι η μάχη για τον Λευκό Οίκο στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές θα είναι μεταξύ του 77χρονου Μπάιντεν και του 73χρονου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που διεκδικεί μια δεύτερη θητεία.

«Σήμερα, συγχαίρω τον Τζο Μπάιντεν, έναν πολύ αξιοσέβαστο άνθρωπο, με τον οποίο θα εργαστώ για να προωθήσω τις προοδευτικές μας ιδέες», δήλωσε ο 78χρονος ανεξάρτητος γερουσιαστής.

Αναγνωρίζοντας ότι ο «Τζο Μπάιντεν θα είναι ο υποψήφιος που θα επιλεγεί» από τους Δημοκρατικούς για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Σάντερς ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην εσωκομματική διαδικασία για τις εναπομείνασες εκλογές, για να συγκεντρώσει περισσότερους αντιπροσώπους, κάτι που θα του επιτρέψει να «ασκήσει σημαντική επιρροή στο πρόγραμμα του κόμματος» στο συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο.

Η αντίδραση του Μπάιντεν

Από την πλευρά του ο πρώην αντιπρόεδρος και ο αντίπαλος πλέον του Ντόναλντ Τραμπ για το Λευκό Οίκο, προσέγγισε τους υποστηρικτές του Σάντερς, αναγνωρίζοντας τις πραγματικές εντάσεις μεταξύ των στρατοπέδων των δύο υποψηφίων του κόμματος. «Ξέρω ότι πρέπει να κερδίσω τις ψήφους σας. Και ξέρω ότι μπορεί να χρειαστεί χρόνος. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι σας βλέπω, ότι σας ακούω, ότι καταλαβαίνω το αίσθημα επείγοντος που σας οδηγεί», ανέφερε με ανάρτησή στο twitter.

«Ελπίζω ότι θα ενωθείτε μαζί μας. Σας χρειαζόμαστε!», συμπλήρωσε.

Together we will defeat Donald Trump. But we will also address the climate crisis. We will make college affordable. And we will make health care available to all. We will not just rebuild this nation – we’ll transform it. And I’m asking you to join me. https://t.co/vJXlroCdDd — Joe Biden (@JoeBiden) April 8, 2020

Η απόφαση του γερουσιαστή του Βερμόντ να αποχωρήσει από την κούρσα του κόμματος ήρθε καθώς η χώρα αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού που ανέτρεψε το πρόγραμμα των προκριματικών εκλογών.

Ο Σάντερς που είχε δώσει μάχη για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2016, χάνοντας από την Χίλαρι Κλίντον, δεχόταν πιέσεις να τερματίσει την εκστρατεία του, μετά τις σαρωτικές νίκες του Μπάιντεν στις προκριματικές της 17ης Μαρτίου στην Φλόριντα, την Αριζόνα και το Ιλινόις.

I know Bernie well. He’s a good man, a great leader, and one of the most powerful voices for change in our country. And it’s hard to sum up his contributions to our politics in one, single tweet. So I won’t try to. https://t.co/Z6OkCDWFNm — Joe Biden (@JoeBiden) April 8, 2020

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο Τραμπ που φλερτάρει με τους υποστηρικτές του Σάντερς και είχε δηλώσει πως ο γερουσιαστής είχε αντιμετωπιστεί άδικα από το Δημοκρατικό Κόμμα, αντέδρασε γρήγορα στην ανακοίνωση της λήξης της προεδρικής κούρσας του Σάντερς.

«Αυτό έληξε όπως ήθελαν οι Δημοκρατικοί και η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC), όπως με το φιάσκο της διεφθαρμένης Χίλαρι. Ο κόσμος του Μπέρνι πρέπει να έρθει στο Ρεπουμπλικανό Κόμμα, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ!» τόνισε ο Τραμπ με ανάρτησή στο twitter.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020