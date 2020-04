Τουρκία κορονοϊός: Απίστευτες εικόνες στην Τουρκία λίγη ώρα πριν την έναρξη απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να προλάβουν τα τελευταία ψώνια πριν κλείσουν τα καταστήματα τροφίμων και τα αρτοποιεία. Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη με κόσμο που ελάχιστα τηρούσε τις αποστάσεις προκειμένου να προλάβει το κλείσιμο πριν τα μεσάνυχτα. Πολλοί έσπευσαν με τα αυτοκίνητά τους με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό πανδαιμόνιο. Πολίτες πιάστηκαν στα χέρια και οι εικόνες ήταν πρωτοφανείς.

Videos of food riots all around Turkey as Erdogan announces suddenly a 48 hour lockdown within the next hour!

