Κορονοϊός ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε retweet την προτροπή ρεπουμπλικανού για την απόλυση του κορυφαίου επιστήμονα Αντονι Φάουτσι, συμβούλου επί θεμάτων λοιμωδών νόσων και δημόσιας υγείας έξι αμερικανών προέδρων, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι, εάν είχαν ληφθεί νωρίτερα τα μέτρα που πρότειναν οι επιστήμονες για την αντιμετώπιση της επιδημίας, θα είχαν σωθεί ζωές.

Ο αμερικανός πρόεδρος προσφεύγει συχνά στην τακτική αυτή, όταν δεν θέλει να εκφράσει ευθέως την δυσαρέσκειά του. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει στην ερώτηση αν ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με τον δρ. Αντονι Φάουτσι.

Ο κορυφαίος αμερικανός επιστήμονας έχει λάβει εμβληματική θέση στην αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19 στις ΗΠΑ. Έχει επανειλημμένως, αναπόφευκτα, αντικρούσει ή διορθώσει τον Τραμπ σε επιστημονικά θέματα, όπως στο θέμα του φαρμάκου υδροξυχλωροκίνη κατά της ελονοσίας, ως προς το οποίο ο αμερικανός πρόεδρος ανέπτυξε εμμονή, και την αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση της Covid-19.

Ο δρ Αντονι Φάουτσι δήλωσε το βράδυ στο CNN ότι ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε καθυστερημένα και δεν άκουσε τους ειδικούς που τον προειδοποιούσαν από τις αρχές του έτους ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Ο απολογισμός της επιδημίας Covid-19 στις ΗΠΑ δεν θα ήταν τόσο βαρύς, αν είχαν εφαρμοσθεί πιο γρήγορα τα περιοριστικά μέτρα, παραδέχθηκε.

Backstabber Dr Fauci

If #PresidentTrump Followed MY Advice For Earlier Mitigation More Lives Would Have Been Saved

▶️Fauci Said #CoronaVirus Was Nothing To Worry About

▶️ @realDonaldTrump Was Called A RACIST

For Banning China Travel

Time To #FireFaucipic.twitter.com/OZf83Ht9wS

— Dr. Marty Fox 🇺🇸 (@DrMartyFox) April 13, 2020