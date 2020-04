Κορονοϊός Κομισιόν: Έκκληση σε δραματικούς τόνους να μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη και «με αλληλεγγύη και θάρρος» να αντιμετωπίσει το μέλλον που θα είναι «πολύ διαφορετικό» μετά την κρίση του κορονοϊού, η οποία θα τραβήξει «εις μάκρος», έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία που εκφώνησε στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Έφτασε η στιγμή που πρέπει να μάθουμε πώς να απορρίψουμε τα παλαιά βάρη, πώς θα είμαστε έτοιμοι για τον νέο κόσμο που έρχεται και ο οποίος θα είναι πολύ πιο διαφορετικός από αυτόν που φανταζόμαστε», είπε επικαλούμενη απόσπασμα από το μανιφέστο που συνέταξαν δύο από τους μεγαλύτερους οραματιστές της Ιταλίας και της Ευρώπης: ο Ερνέστο Ρόσι και ο Αλτιέρο Σπινέλι.

There are no words that can do justice to Europe’s pain or to all those suffering in the world.

We think of all the families in mourning and promise to tell their stories and honour their lives and legacies.

