Κορονοϊός ΗΠΑ: Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal και του Politico, η ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να αντικαταστήσει τον υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Άλεξ Αζάρ, λόγω σφαλμάτων στον χειρισμό στην αρχή της πανδημίας του νέου κορονοϊού. H WSJ, επικαλούμενη έξι ανθρώπους με γνώση των συζητήσεων, ανέφερε ότι η δυσαρέσκεια με τον Αζάρ αυξάνεται, αλλά η κυβέρνηση διστάζει να προβεί σε μεγάλες αλλαγές ενώ η χώρα επιδιώκει να σταματήσει τον ιό, ο οποίος έχει σκοτώσει περισσότερους από 53.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Politico η σύντομη λίστα των ονομάτων που εξετάζονται για να αντικαταστήσουν τον Αζάρ είναι η Ντέμπορα Μπιρξ, συντονίστρια της ομάδας κρούσης κατά του κορωνοϊού του Λευκού Οίκου, η επικεφαλής υπηρεσιών Medicare και Medicaid, Σίμα Βέρμα και ο υφυπουργός Υγείας Έρικ Χάργκαν. Ερωτηθείσα για να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Κέιτλιν Όκλεϊ είπε: «Ο υπουργός Αζάρ είναι απασχολημένος να αντιμετωπίζει μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας και δεν έχει χρόνο για ίντριγκες στο παλάτι».

Πάντως εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, διέψευσε τα δημοσιεύματα και ανέφερε ότι το εν λόγω υπουργείο υπό τον Αζάρ συνεχίζει να ηγείται σε σειρά προτεραιοτήτων του προέδρου.

«Οποιεσδήποτε εικασίες σχετικά με το προσωπικό είναι ανεύθυνες και αποτελούν περισπασμό από την αντιμετώπιση ολόκληρης της κυβέρνησης απέναντι στην Covid-19», δήλωσε ο Ντιρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε tweet του το Σάββατο είπε ότι οι καθημερινές του συνεντεύξεις Τύπου για την πανδημία του νέου κορονοϊού δεν αξίζουν να σπαταλά τον χρόνο του, δύο ημέρες μετά το σάλο που προξένησαν παγκοσμίως οι δηλώσεις του για την πιθανότητα χρήσης απολυμαντικών εντός του σώματος των ασθενών ως θεραπεία για τον νέο κορονοϊό. «Ποιο είναι ο σκοπός να έχουμε συνεντεύξεις Τύπου στον Λευκό Οίκο όταν τα κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης κάνουν μόνο εχθρικές ερωτήσεις και στη συνέχεια αρνούνται να μεταδώσουν με ακρίβεια την αλήθεια ή τα γεγονότα», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Κερδίζουν ρεκόρ τηλεθέασης και ο αμερικανικός λαός δεν παίρνει τίποτα άλλο εκτός από ψευδείς ειδήσεις. Δεν αξίζει τον χρόνο και η προσπάθεια!» Τα σχόλιά του φαίνεται να επιβεβαιώνουν δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι, ενοχλημένος από ερωτήσεις για τη διαχείρισή του της υγειονομικής κρίσης, σχεδιάζει να σταματήσει να παραχωρεί συνεντεύξεις Τύπου, που μεταδίδονται σε καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα και μερικές φορές διαρκούν περισσότερο από δύο ώρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προκάλεσε σάστισμα την Πέμπτη σε μια από αυτές τις καθημερινές ενημερώσεις δημοσιογράφων.

Illinois reports ‘Significant Increase’ in Calls to Poison Control After Trump Disinfectant Remarks.

*These were just suggestions for studies. Please ‘DO NOT’ ingest cleaning chemicals as a treatment for #coronavirus. https://t.co/mmEk4heWdh pic.twitter.com/fmFjuoFETu

