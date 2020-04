Wings for Life World Run 2020: Για 7η συνεχόμενη χρονιά ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου 2020 επιστρέφει, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να τρέξει για αυτούς που δεν μπορούν. Δήλωσε συμμετοχή κατεβάζοντας την εφαρμογή Run και τρέξε την Κυριακή 3 Μαΐου 2020, στις 14:00 ώρα Ελλάδας από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεσαι. Κάθε εγγραφή δίνει ελπίδα στους ανθρώπους που έχουν τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη.

Ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου είναι η βασική εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για το Wings for Life Spinal Cord Research Foundation, και το 100% των εσόδων προσφέρεται για σημαντικές έρευνες για την εύρεση θεραπείας σε τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού. Πέρυσι, το Wings for Life World Run είχε περισσότερους από 120.000 συμμετέχοντες από 186 χώρες, οι οποίοι σε 323 τοποθεσίες κάλυψαν 1.103.276 χλμ., συγκεντρώνοντας πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα θεραπείας.

Σε αντίθεση με έναν κλασικό αγώνα, η γραμμή τερματισμού του Wings for Life World Run κινείται. Εκατομμύρια συμμετέχοντες ξεκινούν ταυτόχρονα να τρέχουν από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη ενώ το εικονικό Catcher Car μέσω του App Run ξεκινάει 30 λεπτά μετά την εκκίνηση του αγώνα κυνηγώντας τους δρομείς, μέχρι να “πιάσει” και τον τελευταίο. Ο άντρας και η γυναίκα που θα προσπεράσει τελευταίους το Cather Car είναι οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το έργο του ιδρύματος Wings For Life. Διαβάστε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το Wings For Life World Run και τους πολλαπλούς τρόπους να στηρίξεις την ενέργεια.

Να σημειωθεί ότι το Life είναι ένα μη – κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα. Σκοπός του, είναι η έρευνα για την ανεύρεση θεραπείας των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, που στερούν από εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο την ικανότητα να περπατούν.