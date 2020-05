Βιταμίνη D: Οι άνθρωποι με χαμηλά επίπεδα της συγκεκριμένης βιταμίνης, είναι πολύ πιθανόν να πεθάνουν αν προσβληθούν από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τα στοιχεία προκαταρκτικής μελέτης που πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Ίδρυμα Queen Elizabeth και από το Πανεπιστήμιο East Anglia. Η έρευνα συνέκρινε τον μέσο όρο επιπέδων Βιταμίνης D σε 20 ευρωπαϊκές χώρες με τα κρούσματα κορονοϊού και την θνησιμότητα από αυτά.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία έδειξαν ότι υπάρχει μια πειστική συσχέτιση σε χώρες όπου υπήρχαν χαμηλά επίπεδα Βιταμίνης D και είχαν την μεγαλύτερη θνησιμότητα από τον φονικό ιό. Ωστόσο, η μελέτη η οποία είναι σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η Βιταμίνη D είναι η αιτία της μεγάλης θνησιμότητας. Πάντως οι επιστήμονες – ερευνητές γράφουν στην μελέτη τους: «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να συστήσουμε την χορήγηση συμπληρωμάτων Βιταμίνης D ως προστασία από τον SARS-CoV2».

Η βιταμίνη D υπάρχει με φυσικό τρόπο σε μικρές ποσότητες σε μερικές τροφές, όπως τα λιπαρά ψάρια (ρέγκα, σκουμπρί, σαρδέλες και τόνος). Για να γίνει η βιταμίνη D περισσότερο διαθέσιμη, προστίθεται τεχνητά σε γαλακτοκομικά προϊόντα, χυμούς και δημητριακά. Αλλά η περισσότερη βιταμίνη D (το 80-90% που χρειάζεται το σώμα) παράγεται στον οργανισμό μέσω της απευθείας έκθεσης στο ηλιακό φως.

Η βιταμίνη D μπορεί επίσης να παραχθεί στο εργαστήριο ως φάρμακο – συμπλήρωμα διατροφής. Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση του ασβεστίου και του φωσφόρου στο σώμα.

Επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της σωστής δομής των οστών.

