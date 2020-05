Στους δρόμους έχουν κατέβει για τρίτη μέρα χιλιάδες διαδηλωτές στη Μινεάπολις διαμαρτυρόμενοι για το θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ και για την αυξανόμενη αστυνομική βία. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα κάποιοι διαδηλωτές κατέστρεψαν ήδη το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κατά πληροφορίες είναι το τμήμα που υπηρετούσαν οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία Floyd.

Παράλληλα, προχώρησαν σε λεηλασίες και έχουν στήσει οδοφράγματα στο δρόμο, ενώ με εντολή του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Ουάλτς έχει κατέβει στους δρόμους η εθνοφρουρά. Παρόμοιο είναι το σκηνικό σε Τέξας, Χιούστον και Νέα Υόρκη. «Δυστυχώς, ορισμένα άτομα έχουν εμπλακεί σε παράνομη και επικίνδυνη δραστηριότητα, όπως εμπρησμούς, ταραχές, λεηλασίες και καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Αυτές οι δραστηριότητες απειλούν την ασφάλεια των νόμιμων διαδηλωτών και άλλων κατοίκων στη Μινεσότα και οι πρώτοι διαδηλωτές έχουν ήδη τραυματιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που άσκησε βία ο πρώην αστυνομικός της Μινεάπολις που δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ. Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα, είχαν γίνει 18 καταγγελίες εναντίον του στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας στο παρελθόν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιες ήταν οι καταγγελίες κατά του αξιωματικού Ντέρεκ Τσοβίν, που απολύθηκε αυτή την εβδομάδα μαζί με άλλους τρεις αξιωματικούς που ήταν παρόντες στη δολοφονία Φλόιντ.

Όπως έγινε γνωστό από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας της Μινεάπολις, από τις 18 καταγγελίες που είχαν γίνει στο παρελθόν εναντίον του Τσόβιν, μόνο δύο «έκλεισαν με πειθαρχικά μέτρα». Ο Τσόβιν δεν ήταν ο μόνος αξιωματικός στο περιστατικό εκείνη την ημέρα με ιστορικό καταγγελιών εναντίον του. Ο πρώην αξιωματικός Του Τάο, είχε επίσης έξι καταγγελίες με το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, μία εκ των οποίων είναι ακόμη ανοιχτή.

Υπενθυμίζεται πως ο Φλόιντ είχε σταματήσει από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι ερευνούσαν υπόθεση για πλαστά χρήματα με τα οποία ένα μανάβικο κατήγγειλε πως κάποιος προσπάθησε να τον πληρώσει. Ο ένας εκ των αστυνομικών, τον έβγαλε βίαια από το αυτοκίνητό του και έβαλε το γόνατό του στον λαιμό του Φλόιντ, ο οποίος λίγο πριν ξεψυχήσει του έλεγε «δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ο Φλόιντ ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Η γυναίκα που κατέγραψε με το κινητό τον βίαιο θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο παιδιών, Τζορτζ Φλόιντ, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, από αστυνομικό, επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας-εγκλήματος την επόμενη ημέρα.

Η Νταρνέλα Φρέιζερ, η οποία κατέγραψε τη στιγμή που ο αστυνομικός πατάει με το πόδι του τον λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ, ξεσπά σε κλάματα και λέει στις κάμερες: «Ήμουν αυτή που κατέγραψα όλα όσα συνέβησαν. Τον είδα να πεθαίνει. Μόλις χθες βράδυ ανέβασα το βίντεο και έγινε viral. Και όλοι με ρωτούν πώς αισθάνομαι. Πώς να αισθάνομαι; Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εδώ ακριβώς χθες στις οκτώ η ώρα. Έβγαινα από το κατάστημα με τον ξάδελφό μου και τον είδα να κείτεται στον δρόμο. Αμέσως έβγαλα το κινητό. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Φώναζε: ‘Δεν μπορώ να ανασάνω, δεν μπορώ να ανασάνω’. Και αυτοί από πάνω τους δεν έδιναν σημασία. Τον σκότωσαν κι εγώ ήμουν εδώ δίπλα».

The woman who recorded the George Floyd video opened up about his killing and her raw emotions while revisiting the scene the next day (Exclusive) pic.twitter.com/TeaRfDvmCf

— NowThis (@nowthisnews) May 27, 2020