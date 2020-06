Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα· το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) για να διαλύσει τους συμμετέχοντες σε διαδήλωση εναντίον της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μπροστά στον Λευκό Οίκο, καθώς ξέσπασαν επεισόδια σε διάφορες περιοχές της Ουάσινγκτον.

BREAKING: Protesters lit another fire. US Park Police are pushing them back with OC spray, “flash bangs.” Some protesters are clashing with police. They say the death of #GeorgeFloyd is “the straw that broke the camels back.” @nbcwashington @MSNBC pic.twitter.com/IQEafLw9An — Shomari Stone (@shomaristone) June 1, 2020

Πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε μπροστά στην επίσημη κατοικία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και βάζοντας φωτιές, παρότι στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει τεθεί σε εφαρμογή απαγόρευση της κυκλοφορίας κατ’ εντολή της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ.

Τη στιγμή που οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή το βράδυ στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφέρθηκε για ένα χρονικό διάστημα σε υπόγειο καταφύγιο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου και αστυνομική πηγή. Την αποκάλυψη έκανε το τηλεοπτικό καλωδιακό δίκτυο CNN και μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ενώ παρόμοιες πληροφορίες έδωσε και η εφημερίδα New York Times.

Ο Τραμπ έμεινε εκεί για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα, πριν μεταφερθεί ξανά στον επάνω όροφο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, μιλώντας στο δίκτυο CNN, αποκάλυψε ότι η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και ο γιος τους, Μπάρον, μεταφέρθηκαν επίσης στο καταφύγιο. Η ίδια πηγή είπε ότι όταν οι αρχές μετακινούν τον πρόεδρο Τραμπ σε καταφύγιο, μετακινούν όλους τους συγγενείς του στο Λευκό Οίκο.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ουάσιγκτον

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στην Ουάσιγκτον μετά τις νέες διαδηλώσεις κοντά στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε η δήμαρχος της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, η Μιούριελ Μπάουζερ, την επομένη μιας νύχτας που σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις «23:00 της Κυριακής ως τις 06:00 της Δευτέρας», διευκρίνισε η Μπάουζερ μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή να αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά στην πόλη για να ενισχύσει την αστυνομία.

Λεηλασίες κοντά στο Λος Άντζελες, ειρηνική πορεία στο κέντρο της μεγαλούπολης

Λεηλασίες καταστημάτων αναφέρθηκαν στη Σάντα Μόνικα, παραθαλάσσια πόλη σε μικρή απόσταση από το Λος Άντζελες. Το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα με ανθρώπους να ορμούν σε καταστήματα σε πεζόδρομο στη Σάντα Μόνικα. Αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου και το πλήθος φάνηκε να σκορπίζει. Στο κέντρο του Λος Άντζελες ταυτόχρονα βρισκόταν σε εξέλιξη μαζική πορεία διαμαρτυρίας εναντίον του ρατσισμού.

Οι διαδηλωτές προτάσσουν το σύνθημα «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», τα τελευταία λόγια του Φλόιντ. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία είναι ιδιαίτερα σφοδρές και οι συλλήψεις χιλιάδες. Ενδεικτικό της αστυνομικής καταστολής και αυθαιρεσίας είναι αυτό που συνέβη στη Νέα Υόρκη. Εκεί δύο περιπολικά έπεσαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ δύο μέλη τηλεοπτικού συνεργείου του Reuters, που κάλυπταν τις ταραχές, τραυματίστηκαν από σφαίρες με καουτσούκ.

Disturbing footage of two New York police cars driving through protesters. https://t.co/bZTyU7OD9X — George Eaton (@georgeeaton) May 31, 2020

Προκαλεί ο Τραμπ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ επιλέγει να οξύνει την ένταση χαρακτηρίζοντας όσους διαμαρτύρονται «εγκληματίες που ατιμάζουν την μνήμη του Φλόιντ». Επιτέθηκε στον Δημοκρατικό δήμαρχο της Μινεάπολις, χαρακτηρίζοντάς τον «ριζοσπάστη αριστερό» και προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιηθούν πυροβόλα όπλα.

Μέσω του Twitter ανακοίνωσε ότι θα χαρακτηρίσει το κίνημα «Antifa», το οποίο στηρίζει τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, τρομοκρατική οργάνωση. Ο πρόεδρος Τραμπ επιρρίπτει σ’ αυτό το κίνημα και σε άλλους «ριζοσπάστες εξτρεμιστές», όπως τους αποκαλεί, τις ταραχές που ξεσπούν κατά την διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς. Σε ανάρτησή του πριν μερικές ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε με κεφαλαία γράμματα «Νόμος και τάξη», ενώ σε επόμενο Tweet του έκανε λόγο για «Fake News», χωρίς να είναι ξεκάθαρο σε τι αναφέρεται.

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Μέτωπο κατά της βίας και του ρατσισμού – «Μίλησε» ο Τζόρνταν

Μέτωπο κατά της βίας και του ρατσισμού έχουν συγκροτήσει καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, αθλητές, μέχρι και εταιρείες. «Για μια φορά, Don’t Do It». Αντιστρέφοντας το διάσημο πλέον μότο της Do it, η εταιρεία αθλητικών ειδών Nike με διαφημιστικό σποτ συμμετέχει στον αγώνα κατά της ρατσιστικής βίας. Από τη Μαντόνα μέχρι τον Γιάννη Αντετοκούμπο, όλοι εκφράζουν τον θυμό τους, καλώντας την κυβέρνηση να βάλει ένα τέλος σε αυτό τον επικίνδυνο κύκλο βίας.

Τη θλίψη και την οργή του εξέφρασε ο “θρύλος” του ΝΒΑ και νυν ιδιοκτήτης των Χόρνετς, Μάικλ Τζόρνταν, για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στην Μινεσότα. «Θλίβομαι βαθιά, πονάω αληθινά κι είμαι απλά εξοργισμένος», τόνισε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τζόρνταν, ο ιδιοκτήτης της ομάδας Charlotte Hornets. «Βλέπω και νιώθω τον πόνο, την αγανάκτηση και την απελπισία όλων. Στέκομαι στο πλευρό όλων όσοι καταγγέλλουν τον βαθιά ριζωμένο ρατσισμό και τη βία εναντίον των μελών φυλετικών μειονοτήτων στη χώρα μας. Έχουμε υποστεί αρκετά, φτάνει πια», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Μάικλ Τζόρνταν δημοσιοποιήθηκε ενώ πολλές πόλεις των ΗΠΑ ετοιμάζονται να ζήσουν άλλο ένα βράδυ έντασης, καθώς οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας δεν έφεραν αποτέλεσμα.

«Πρέπει να συνεχίσουμε τις ειρηνικές εκφράσεις διαμαρτυρίας εναντίον της αδικίας και να απαιτήσουμε λογοδοσία», ανέφερε ο Τζόρνταν. «Οι φωνές μας ενωμένες πρέπει να πιέσουν τους ηγέτες μας να αλλάξουν τους νόμους μας, ή σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ψήφους μας για να φέρουμε συστημική αλλαγή. Ο καθένας μας πρέπει να γίνει μέρος της λύσης, πρέπει να εργαστούμε μαζί για να εξασφαλίσουμε δικαιοσύνη για όλους».