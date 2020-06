Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν δύο αστυνομικοί στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, μετά τη δημοσίευση βίντεο που τους δείχνει να σπρώχνουν βίαια έναν 75χρονο και να τον ρίχνουν στο έδαφος, στο πλαίσιο των διαμαρτυριών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Το βίντεο κατέγραψε δημοσιογράφος και δείχνει τον λευκό άνδρα να πλησιάζει μια διμοιρία αστυνομικών. Ένας από αυτούς τον σπρώχνει με το γκλοπ και ένας δεύτερος με το χέρι. Στη συνέχεια ακούγεται ήχος από το δυνατό χτύπημα του 75χρονου στο κεφάλι, ενώ φαίνεται να τρέχει αίμα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας δεν κινείται. Η πλειονότητα των αστυνομικών περνά δίπλα του χωρίς να αντιδράσει, ενώ ακόμα ένας τραβάει τον συνάδελφό του που πλησιάζει τον 75χρονο για να διαπιστώσει τι έχει συμβεί.

Δείτε το βίντεο

Two police officers in Buffalo, New York, were suspended after shoving a protester in this incident that was caught on video. An official said the man was hospitalized with a head injury.

The video contains vulgarity and disturbing images. https://t.co/A2Q92yP65q pic.twitter.com/DXq54eDZN8

— The New York Times (@nytimes) June 5, 2020