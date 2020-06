Η απρόσμενη μείωση της ανεργίας στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκε σηματοδοτεί μια «σπουδαία ημέρα» για τον Τζορτζ Φλόιντ– τον Αφροαμερικανό που δολοφονήθηκε από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις- υποστηρίζει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. «Ελπίζω ότι ο Τζορτζ μας βλέπει από εκεί ψηλά και σκέφτεται ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι μεγαλειώδες. Είναι μια μεγάλη ημέρα για εκείνον, μια μεγάλη ημέρα για όλον τον κόσμο», τόνισε, συνδέοντας τα καλά οικονομικά αποτελέσματα με την τραγωδία που συγκλονίζει τις ΗΠΑ.

«Είναι μια μεγάλη, σπουδαία ημέρα όσον αφορά την ισότητα», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κατηγορείται από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι μέχρι τώρα δεν έχει προσφέρει καμία λύση στα προβλήματα που καταγγέλλουν οι διαδηλωτές: τον ρατσισμό, την αστυνομική βία και τις ανισότητες.

Trump imagines George Floyd celebrating new jobs report from heaven: "Hopefully, George is looking down right now in saying this is a great thing happening for our country. A great day for him, a great day for everybody." pic.twitter.com/CYBfh1hTSy

— Josh Marshall (@joshtpm) June 5, 2020