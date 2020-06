Η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωση πως πλέον οι έγχρωμοι παίκτες ή όσοι θέλουν να στείλουν μήνυμα κατά του ρατσισμού στις ΗΠΑ, μπορούν να μένουν γονατιστοί στον εθνικό ύμνο – μία πράξη που χαρακτηριζόταν ως “ασέβεια” στην πατρίδα και οι παίκτες τιμωρούνταν γι’ αυτήν. “Κάναμε λάθος που δεν ακούσαμε ως τώρα τους παίκτες της ομοσπονδίας και δεν ενθαρρύναμε όλους όσους ήθελαν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά και να υψώσουν την φωνή τους” δήλωσε ο υπεύθυνος, Roger Goodell.

“Εμείς στην National Football League, πιστεύουμε πως οι ζωές των μαύρων αξίζουν. Οι διαδηλώσεις σε όλη την χώρα, είναι εμβληματικές και συμβολίζουν τους αιώνες σιωπής, ανισότητας και καταπίεσης μαύρων παικτών, προπονητών, οπαδών και εργαζομένων” τόνισε και πρόσθεσε: “Θα επικοινωνήσω με τους παίκτες που ύψωσαν την φωνή τους και με άλλους για το πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι”.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv

— NFL (@NFL) June 5, 2020