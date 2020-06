Μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία Φλόιντ που έχει συνταράξει τις ΗΠΑ ένα ακόμα περιστατικό συγκλονίζει. Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 27χρονο Αφροαμερικανό στην Ατλάντα. Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από ένα ταχυφαγείο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 27χρονος Αφροαμερικανός κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και εμπόδιζε τα άλλα αυτοκίνητα να μετακινηθούν. Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ, και ο νεαρός βρέθηκε να έχει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του από την επιτρεπτή.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα ακολούθησε πάλη μεταξύ του 27χρονου και των αστυνομικών, με τον Αφροαμερικανό να αρπάζει ένα taser από αστυνομικό και στη συνέχεια να σημειώνονται πυροβολισμοί. Ο 27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και εξέπνευσε. Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της μάχης με τον 27χρονο. Ωστόσο σε βίντεο που έχει έρθει στο φως εμφανίζεται ο άτυχος Αφροαμερικανός να τρέχει και να δέχεται πυρά.

Here is another shot of the early action: #RayshardBrooks pic.twitter.com/vp7EBJxzfo

BREAKING: This is video showing 2 white #Atlanta cops shooting a Black man named #RayshardBrooks in the back yesterday! Call the D.A. at 404-612-4981 and demand that those cops be charged with Murder! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/V7VOmx4kzh

Η επικεφαλής της αστυνομίας της Ατλάντας, η Έρικα Σιλντς, υπέβαλε την παραίτησή της χθες Σάββατο, ανακοίνωσε η δήμαρχος της πόλης Κίσα Λανς Μπότομς, καθώς διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Η δήμαρχος Μπότομς διευκρίνισε ότι αποδέχτηκε την παραίτηση της Σιλντς μετά τον θάνατο του Ρεϊσάρντ Μπρους, 27 ετών.

Rayshard Brooks ran away from cops with a stolen taser which he attempted to fire at cops. He was JUSTIFIABLY fired on.

Black Lives Matter doesn’t care about facts though so let’s burn down Atlanta (a black city) and throw Brooks SIX state funerals!

You are all clowns. https://t.co/4m3rjupe8u

— Candace Owens (@RealCandaceO) June 14, 2020