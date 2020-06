Μαζικές είναι οι διαδηλώσεις στην Ατλάντα μετά το θάνατο 27χρονου Αφροαμερικανού ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών έξω από εστιατόριο της αλυσίδας Wendy’s .

Εκατοντάδες πολίτες απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στην Ατλάντα , άλλοι έβαλαν φωτιά στο εστιατόριο της αλυσίδας Wendy’s, απαιτώντας να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των αστυνομικών.

Πριν τις ταραχές η δήμαρχος Κίσα Λανς Μπότομς ανακοίνωσε πως έκανε δεκτή την παραίτηση που της υπέβαλε άμεσα η Έρικα Σιλντς, η αρχηγός της αστυνομίας, εξαιτίας του θανάτου του 27χρονου Ρεϊσάρντ Μπρουκς στον χώρο του Wendy’s, όπου περίμενε για να δώσει παραγγελία μέσα στο αυτοκίνητό του αλλά αποκοιμήθηκε. Ο Κάρλος Κάμπος, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ατλάντας, επιβεβαίωσε πως απολύθηκε ήδη το στέλεχός της, Γκάρετ Ρολφ, που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον Μπρουκς. Ο δεύτερος αστυνομικός που συμμετείχε στην αποπειραθείσα σύλληψή του, Ντέβιν Μπρόσναν, τέθηκε σε αναγκαστική άδεια.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς κατέγραψαν ότι το εστιατόριο καιγόταν για πάνω από 45 λεπτά, προτού φθάσουν επιτόπου οχήματα της πυροσβεστικής και κατασβέσουν την πυρκαγιά, προστατευόμενοι από αστυνομικούς που σχημάτισαν αλυσίδα. Το κτίριο, δίπλα σε πρατήριο καυσίμων, είχε μετατραπεί ήδη σε αποκαΐδια. Άλλοι διαδηλωτές έκαναν πορεία στη Διαπολιτειακή οδό 75 και σταμάτησαν την κυκλοφορία, πριν η αστυνομία, χρησιμοποιώντας πολλά περιπολικά, να τους εμποδίσει και να αποκαταστήσει την κίνηση των οχημάτων.

The Wendy’s restaurant where #RayshardBrooks was street executed by U.S. security forces has been burnt down. It is alleged that it was Wendy’s employees that called the police on Brooks, which led to his execution. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/BIu2zK5oJ2

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 14, 2020