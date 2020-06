Μία μαύρη γυναίκα επισκέπτεται με το γιο της ένα εστιατόριο με ελληνική κουζίνα στη Βαλτιμόρη. Ωστόσο οι σερβιτόροι αρνούνται να την εξυπηρετήσουν επικαλούμενοι τον ενδυματολογικό κώδικα του μαγαζιού, που όπως είπαν δεν συνάδει με τα ρούχα του γιου της. Το αγόρι φορούσε αθλητικό σορτς, ένα μαύρο t-shirt και αθλητικά παπούτσια. Η Μάρσια Γκραντ βιντεοσκόπησε τη στιγμή που δέχεται παρατηρήσεις από το μετρ του εστιατορίου Ouzo Bay για τον ενδυματολογικό κώδικα του γιου της που είναι μαύρος.

Στο βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζεται ένα λευκό αγόρι με τα ίδια σχεδόν ρούχα να απολαμβάνει με την οικογένεια του το γεύμα του. «Θέλαμε λοιπόν να φάμε και μου λένε ότι ο γιος μου δεν μπορεί να φάει εδώ επειδή φοράει αθλητική βερμούδα. Είναι εννέα ετών. Και υπάρχουν παιδιά εκεί έξω με παπούτσια του τένις», ακούγεται να λέει η ίδια. Η μητέρα βιντεοσκοπεί τη στιγμή που δέχεται ρατσιστική συμπεριφορά.

Dress codes only apply to some of us — apparently.

This is ridiculously heartbreaking… pic.twitter.com/93fhnNPPe3

