Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε αυτονομιστική οργάνωση της γειτονικής επαρχίας του Μπαλουτσιστάν.

“Τέσσερις φρουροί και ένας άμαχος σκοτώθηκαν”, όπως και ένας αστυνομικός, “από τρομοκρατική επίθεση με χειροβομβίδες και όπλα” κατά του Χρηματιστηρίου του Καράτσι, αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Το ίδρυμα Έντχι, η βασική οργάνωση διασωστών στο Καράτσι, γνωστοποίησε από την πλευρά της ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 7 και ότι υπάρχουν επίσης 7 τραυματίες, σύμφωνα με τον υπεύθυνό της Φάισαλ Έντχι.

Νεκροί είναι επίσης και οι τέσσερις δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

BREAKING:

Attack reported near Karachi Stock Exchange. Initial reports indicate a gun + grenade attack. At least 3 being reported injured. Developing. #Pakistan pic.twitter.com/9YeFBgYXyS

— FJ (@Natsecjeff) June 29, 2020