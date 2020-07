Την παραίτησή του υπέβαλε το πρωί της Παρασκευής ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ (Édouard Philippe) εν μέσω τον φημολογιών για ανασχηματισμό.

«Ο Έντουαρντ Φίλιπ υπέβαλε σήμερα την παραίτηση της κυβέρνησης του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την αποδέχθηκε. Εξασφαλίζει, με τα μέλη της κυβέρνησης, τον χειρισμό των τρεχουσών υποθέσεων μέχρι το διορισμό της νέας κυβέρνησης», δήλωσε η Προεδρία σήμερα σε δελτίο τύπου. Την περασμένη εβδομάδα, έγινε γνωστό ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ αναδείχθηκε νικητής στην πόλη της Χάβρης κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών της χώρας, κερδίζοντας το 58,8% των ψήφων.

Η παραίτηση έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν

🇫🇷 ALERTE – Édouard #Philippe n'est plus Premier ministre. #Macron et #EdouardPhilippe ont convenu ensemble de mettre fin aux fonctions du PM. Le président va désormais former une nouvelle équipe, qui pourrait être annoncée le 8 juillet. (Le Figaro) #remaniement

