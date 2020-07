Στην Βαλτιμόρη, διαδηλωτές γκρέμισαν το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, το έσυραν στο λιμάνι της πόλης και το πέταξαν στο νερό την ώρα που ήταν εξέλιξη θέαμα με πυροτεχνήματα. Ο Λέστερ Ντέιβις, εκπρόσωπος του δημάρχου (προσκείμενου στους Δημοκρατικούς) Μπέρναρντ Γιανγκ, δήλωσε πως η διαμαρτυρία ήταν στο πλαίσιο της “επαναξιολόγησης που γίνεται πανεθνικά και παγκόσμια για κάποια από αυτά τα μνημεία και τα αγάλματα που ίσως αντιπροσωπεύουν διαφορετικά πράγματα για κάθε άνθρωπο”. Το κυρίαρχο ιστορικό “αφήγημα” λέει πως ο Κολόμβος “ανακάλυψε” την Αμερική, ωστόσο η άφιξη των Ευρωπαίων στην ήπειρο, σηματοδότησε την έναρξη ανελέητης σφαγής και λεηλασίας σε βάρος των αυτοχθόνων – που έφτασε μέχρι ουσιαστικά την εξαφάνισή τους.

Το άγαλμα βρισκόταν στη θέση αυτή, κοντά στο λιμάνι, στην γειτονιά της “Μικρής Ιταλίας” τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι το τελευταίο που πέφτει, στο πλαίσιο των διαδηλώσεων του κινήματος Black Lives Matter, που έχει κινητοποιήσει εκατομμύρια πολίτες κατά της κρατικής βίας. Στο πλαίσιο των διαμαρτυριών έχουν αποκαθηλωθεί πολλά αγάλματα επιφανών προσώπων της πολιτικής και του πολέμου, οι οποίοι ήταν υποστηρικτές της δουλείας, καθώς και άλλα αγάλματα του Κολόμβου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Βαλτιμόρης, Μπράντον Σκοτ, δήλωσε πως και ο ίδιος είχε προτείνει την απομάκρυνση του αγάλματος. “Στηρίζω την κοινότητα των Ιταλοαμερικανών της Βαλτιμόρης και την κοινότητα των αυτοχθόνων της Βαλτιμόρης. Δεν μπορώ ωστόσο να πω πως στηρίζω τον Κολόμβο”, τόνισε.

WATCH: Protesters in Baltimore’s Little Italy pulled down a statue of Christopher Columbus earlier this evening. (🎥 | Baltimore Brew & Louis Krauss)

FULL STORY: https://t.co/BURmDbHtxM pic.twitter.com/u9pgq9ChcK

