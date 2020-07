Ο πρόεδρος της Βραζιλίας που στο παρελθόν επέκρινε πολλές φορές τα μέτρα lockdown, και είχε ταχθεί υπέρ της «επιστροφής στη κανονικότητα», τώρα φαίνεται πως αλλάζει γνώμη, αφού ο ίδιος νόσησε από τον κορονοϊό. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής συνέντευξης του στο CNN. Ο Ζαΐχ Μπολσονάρο , που μέχρι σήμερα αμφισβητούσε τον κίνδυνο από την Covid-19, χαρακτηρίζοντάς την «γριπούλα», παρά τα 1,6 εκατ. κρούσματα και τους 65.000 θανάτους στη χώρα, τη δεύτερη σε αριθμό μετά τις ΗΠΑ, εμφανίστηκε με μάσκα στην τηλεόραση για να πει: «Η εξέταση ήταν θετική».

Επίσης, έχει κατά καιρούς αγνοήσει τις συστάσεις των ειδικών για κοινωνική αποστασιοποίηση, προκαλώντας διεθνή και εσωτερική κατακραυγή. Μάλιστα είχε πει ότι αν αρρωστήσει ο ίδιος, θα το ξεπεράσει αμέσως, γιατί έχει κράση «αθλητή». Στο μεταξύ συνέχισε να κάνει δημόσιες εμφανίσεις, πότε φορώντας μάσκα -ακόμη και με λάθος τρόπο- και πότε όχι. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι εξετάσεις έγιναν γιατί από χθες παρουσίαζε πυρετό (38 βαθμούς Κελσίου) και επίμονο βήχα. «Είχα κομάρες, πυρετό, λίγη κόπωση και ομολογώ ότι αν είχα πάρει χλωροκίνη προληπτικά, θα ήμουν πολύ καλά, χωρίς να έχω κάποιο σύμπτωμα» δήλωσε ο Μπολσονάρο. Όπως διαβεβαίωσε, νιώθει καλά αφότου ξεκίνησε θεραπεία, ενώ ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι στην πολιτεία Μπαΐα.

BREAKING: Brazil’s President Jair Bolsonaro says he has tested positive for #COVID19.

More on this breaking story here: https://t.co/EzJCOdtNZz pic.twitter.com/eUGYbfRlGx

— SkyNews (@SkyNews) July 7, 2020