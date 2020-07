Αστυνομική βία – Λος Άντζελες:

Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας κατά ανθρώπου με κινητικά προβλήματα στο Λος Άντζελες. Τρεις τουλάχιστον αστυνομικοί χρειάστηκαν για να συλλάβουν έναν Αφροαμερικανό διαδηλωτή του “Black Lives Mattes”, ο οποίος μάλιστα βρισκόταν καθηλωμένος στο αναπηρικό αμαξίδιο μέχρι να τον πετάξουν με υπερβολική χρήση βίας από αυτό και να του το καταστρέψουν.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί και το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Πέμπτης, δύο ημέρες μετά από τη στιγμή που εκτυλίχθηκε στο περιθώριο διαδήλωσης στην Καλιφόρνια, ο Αφροαμερικανός, παρά τα κινητικά του προβλήματα προσπαθεί σθεναρά να αντισταθεί για να αποφύγει τη σύλληψή του, πράγμα που φαίνεται ότι εξόργισε τους αστυνομικούς. Ο ένας φαίνεται να τον πετά από το αμαξίδιο και μαζί με άλλους δύο παλεύουν με τον άντρα που βρίσκεται στο έδαφος προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η κάμερα τους έχει “πιάσει” και να τον χτυπούν. Την ώρα όπου οι δύο αστυνομικοί του περνούν τις χειροπέδες, ο τρίτος πετά το αμαξίδιο ακόμη πιο μακριά, ενώ όταν ένας άλλος διαδηλωτής επιχειρεί να το “υπερασπιστεί”, ο αστυνομικός το σπρώχνει εκ νέου με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί.

during a peaceful protest in LA this week the LAPD knocked a disabled man out of his wheelchair, and then they broke it. there is absolutely no excuse for this – it’s disgusting.

who exactly are they protecting & serving???

DEFUND THE POLICE @MayorOfLA @GavinNewsom @KTLAnewsdesk pic.twitter.com/XYyAS5PmAd

— AK (@allykerans) July 16, 2020