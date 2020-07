Με φόντο τα αισιόδοξα νέα από το μέτωπο των ερευνών για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το flash.gr «παρουσιάζει» τον ελληνικής καταγωγής Δρ. Μενέλαο Πάγκαλο, ο οποίος είναι επικεφαλής ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων της AstraZeneca. Ο ερευνητής έλαβε πρόσφατα την τιμητική διάκριση του ιππότη από τη Βασίλισσα της Αγγλίας για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην επιστήμη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Δρ. Πάγκαλος έχει καταφέρει να βελτιώσει κατά πέντε φορές το ποσοστό επιτυχίας στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων της AstraZeneca. Δηλαδή, βελτίωσε κατά πέντε φορές τον αριθμό των νέων μορίων, που προχωρούν από την προκλινική έρευνα έως την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών φάσης ΙΙΙ.

Επιπλέον, έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση εταιρικών σχέσεων ανοιχτής καινοτομίας σε ολόκληρη τη βιομηχανία της Βρετανίας, συμβάλλοντας στη συνεργασία φαρμακευτικών εταιρειών με μη κυβερνητικές οργανώσεις και πάνω από 200 ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ο Δρ Πάγκαλος είναι μέλος της Academy of Medical Sciences, της Royal Society of Biology στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Μετέχει στο Medical Research Council, συν-προεδρεύει της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου για τις Επιστήμες της Ζωής, για την Καινοτομία, την Κλινική Έρευνα και τα Δεδομένα (Life Sciences Council Expert Group on Innovation, Clinical Research and Data) και είναι μέλος του συμβουλίου υλοποίησης της Βιομηχανικής Στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Our recent @Nature publication with @VanderbiltU showed how combining our two COVID-19 mAb candidates can work synergistically to block SARS-CoV-2 binding to cells and protect against infection in cellular and animal models of disease: https://t.co/r8UcmP6n7p pic.twitter.com/pFqVLMr1j6

— Menelas Pangalos (@MenePangalos) July 20, 2020